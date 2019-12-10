Обмен пленными в Донбассе и новая встреча. Итоги переговоров Путина и Зеленского в "нормандском формате"

Стороны пока не договорились о том, кто и как будет организовать выборы. Москва продвигает такую трактовку, при которой выборы в "отдельных районах Донецкой и Луганской области" будут проводиться существующими там де-факто властями, что фактически гарантирует их самостоятельность и в дальнейшем. Эти же, а не киевские, власти будут контролировать границу с Россией.

В Киеве добиваются установления контроля над границей в первую очередь, после чего "особый статус" Донецка и Луганска будет мало отличаться от децентрализации, проводимой сейчас в других украинских регионах.

В кулуарах саммита: бумажные списки журналистов, сыр и перевод без английского

Организация мероприятия оставляла желать лучшего. Журналистам долго не выдавали аккредитации и делали это в трех разных местах. Телефоны пресс-службы Елисейского дворца не отвечали, журналисты в очередях неизвестно за чем нервничали. Около ста журналистов не успели попасть во двор дворца до приезда президентов, их отогнали от ворот и они догадывались о том, что кто-то приехал только по звукам марша и по проезжающим мимо них кортежам глав государств.

Корреспондента Би-би-си вообще поначалу не пустили внутрь. Его не оказалось в неких списках. Как оказалось потом, бдительная охрана тщетно искала в этих самых списках (бумажных, конечно) человека по имени Козлов и с фамилией Петр.

Пресс-центр был переполнен. WiFi лег сразу, еда появилась только через несколько часов ожидания. Итоговая пресс-конференция переводилась на четыре языка стран-участников саммита, но не на английский.

Информация в WhatsApp-группе, которую через несколько часов создали для журналистов организаторы саммита, была только по-французски и на самом деле не особо помогала в работе. В какой-то момент кто-то из измученных журналистов попросил принести воды. Кто-то дописал под этим сообщением: "И вина". Остальные участники начали плюсовать.

Через минут 10 специально обученные люди начали заносить ящики с водой. На них набрасывались журналисты и отбирали бутылки. Вина так и не принесли.

Во время переговоров в пресс-центре, а позднее в зале, где должна была пройти совместная пресс-конференция, очень сильно чувствовался запах французского сыра. Некоторые журналисты обсуждали, что за время ожидания им удалось закупиться сыром в близлежащих продуктовых.

"Нет капитуляции"

За день до переговоров в Париже на киевском Майдане собрались несколько тысяч человек на акцию протеста под лозунгом "Нет капитуляции!". Люди пришли на митинг с плакатами "Держись подальше от Москвы", "Российский газ - это петля на наших шеях".

Выйти на Майдан украинцев призвали оппозиционные фракции в Верховной Раду - "Европейская солидарность" Петра Порошенко, "Батькивщина" Юлии Тимошенко и "Голос" Святослава Вакарчука.

Политики опубликовали список "красных линий", за которые, по их мнению, Зеленский не имеет права переходить в ходе переговоров с Путиным.

В их числе: сохранение унитарного устройства Украины, неизменность ее курса на интеграцию в ЕС и НАТО, недопущение выборов в Донбассе до выведения из региона российских сил и установления контроля над госграницей. Кроме того, Зеленского призывали отказаться от любых компромиссов в вопросе о статусе Крыма и не допустить прекращения процессов против России в международных судах.

Организаторы акции обещали бессрочно протестовать у стен офиса украинского президента, если Зеленский на парижских переговорах "пойдет на условия Путина".

Протестующие в Киеве внимательно смотрели трансляцию с пресс-конференции в Париже Reuters

В понедельник протестующие оценили итоги в целом положительно: "На данный момент итоги саммита свидетельствуют, что Кремлю не удалось заставить Украину быстро капитрулировать. Похоже, что заручившись поддержкой президента Франции и федерального канцлера Германии, Владимир Зеленский не пересек на переговорах главных "красных линий", - говорится в заявлении активистов "Движения сопротивления капитуляции".

Кто приехал на переговоры

Зеленский привез на переговоры внушительных размеров делегацию, куда входили ключевые лица администрации президента - ее глава Андрей Богдан, заместители Юрий Косюк и Кирилл Тимошенко, первый помощник президента и его давний личный друг Сергей Шефир, глава Службы безопасности Украины Иван Баканов, начальник генштаба Руслан Хомчак, один из самых влиятельных людей в стране министр МВД Арсен Аваков, а также представители "газового блока".