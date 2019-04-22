Пн, 22.04.2019
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Официальные результаты: Зеленский победил во втором туре президентских выборов в Украине

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Владимир Зеленский

ФОТО: AFP/SCANPIX

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский уверенно побеждает на выборах с 73,16% голосов, передаёт Коресспонеднт.net. 

Согласно данным, за Владимира Зеленского отдали голоса 73,16% или 12908089 голосов избирателей. Такого доверия не получал ещё ни один президент Украины. 

За Петра Порошенко проголосовали 24,5% или 4323867 избирателей. Соответствующие данные обнародованы на табло Центральной избирательной комиссии после обработки 95,06% протоколов.

Кроме того, по информации ЦИК, 2,32% избирательных бюллетеней были признаны недействительными.

Ранее в избирательной комиссии заявили, что объявление итогов выборов может затянуться из-за Пасхи, но в то же время, результаты должны быть обнародованы до мая.

21 апреля в Украине состоялся второй тур президентских выборов. Порошенко уже признал своё поражение. Мировые лидеры также уже начали поздравлять Владимира Зеленского с победой.

В МВД и ЦИК Украины сообщили, что пока не зафиксировали массовых нарушений, которые могли бы повлиять на результаты голосования.

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