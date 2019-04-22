Официальные результаты: Зеленский победил во втором туре президентских выборов в Украине

Согласно данным, за Владимира Зеленского отдали голоса 73,16% или 12908089 голосов избирателей. Такого доверия не получал ещё ни один президент Украины.

За Петра Порошенко проголосовали 24,5% или 4323867 избирателей. Соответствующие данные обнародованы на табло Центральной избирательной комиссии после обработки 95,06% протоколов.

Кроме того, по информации ЦИК, 2,32% избирательных бюллетеней были признаны недействительными.

Ранее в избирательной комиссии заявили, что объявление итогов выборов может затянуться из-за Пасхи, но в то же время, результаты должны быть обнародованы до мая.

21 апреля в Украине состоялся второй тур президентских выборов. Порошенко уже признал своё поражение. Мировые лидеры также уже начали поздравлять Владимира Зеленского с победой.