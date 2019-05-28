Зеленский впервые посетил Донбасс в качестве президента

В ходе поездки в Луганскую область новый президент смог пообщаться с военными в станице Луганской и городе Счастье. Он подчеркнул необходимость улучшения условий для военнослужащих. "Глава государства пообщался с бойцами по поводу бытовых условий, качества питания, обеспечения техникой, жильем и социальным пакетом, укомплектования подразделений", — гласит сообщение пресс-службы.

На инаугурации 20 мая Зеленский назвал своей основной задачей на посту главы Украины прекращение боевых действий в Донбассе. Президент Украины добавил, что Крым и Донбасс — это украинская земля и их "невозможно потерять". Администрация Зеленского допускала проведение референдума по поводу переговоров с Россией.