Вт, 28.05.2019
Команда боролась. Мы были близки к победе в каждом матче. Ещё 10 лет назад сборная Латвии боролась за то, чтобы остаться в элитном дивизионе, а сейчас сражаемся за 1/4 финала. Это огромный шаг вперёд. Элвис Мерзликин, вратарь сборной

Зеленский впервые посетил Донбасс в качестве президента

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Зеленский впервые посетил Донбасс в качестве президента

ФОТО: SCANPIX

Владимир Зеленский впервые посетил Донбасс в качестве президента Украины. Об этом сообщается на сайте главы Украины. 

В ходе поездки в Луганскую область новый президент смог пообщаться с военными в станице Луганской и городе Счастье. Он подчеркнул необходимость улучшения условий для военнослужащих.  "Глава государства пообщался с бойцами по поводу бытовых условий, качества питания, обеспечения техникой, жильем и социальным пакетом, укомплектования подразделений", — гласит сообщение пресс-службы. 

На инаугурации 20 мая Зеленский назвал своей основной задачей на посту главы Украины прекращение боевых действий в Донбассе. Президент Украины добавил, что Крым и Донбасс — это украинская земля и их "невозможно потерять". Администрация Зеленского допускала проведение референдума по поводу переговоров с Россией.

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