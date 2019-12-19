Летом 2019 года в Сибири и Амазонии бушевали массовые лесные пожары. Бурная реакция общественности ещё больше накаляла ситуацию.
Дым от пожаров распространился на тысячи километров: в Бразилии смог дошел до крупнейшего города страны Сан-Паулу, а дым от сибирских пожаров дошел до Татарстана и Канады.
Драматизма ситуации придало то, что российские знаменитости массово начали записывают обращения к властям и к своим подписчикам, чтобы привлечь внимание к ситуации с лесными пожарами.
Действительно, лесные пожары 2019 года в Амазонии и Сибири были беспрецедентными по своим масштабам.
Earth is not only for humans.😢#AmazonFire #AmazonForest #PrayForTheAmazon pic.twitter.com/aYkFaFQoVG— Unaa (@GlobalXinjun) August 22, 2019
Однако общий уровень выбросов углекислого газа в результате стихийных бедствий остался на среднем уровне. К таким выводам пришли эксперты программы спутникового мониторинга Copernicus.
"Впечатление, создающееся под воздействием СМИ, будто "вся Земля горит", усиливалось на протяжении года.
Однако на самом деле показатель находился на среднем уровне", - следует из доклада ученых.
Тем не менее, по различным оценкам, выброс углекислого газа во время пожаров в Амазонии считается крупнейшим с 2010 года, а пожары в Сибири называют "беспрецедентными по площади, интенсивности и длительности".