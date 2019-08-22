Пожары в дождевых лесах Амазонии достигли рекордных масштабов

Сообщение последовало всего через несколько недель после того, как президент Бразилии Жаир Болсонару уволил главу службы за противоречиво оцениваемые данные о вырубке лесов.

Дождевые леса Амазонии - крупнейшие леса в мире, они критически важны в переработке углекислого газа и увеличении глобального потепления. В них обитают более трех миллионов видов животных и растений, а также примерно миллион человек коренного населения.

Специалисты по защите природы винят в пожарах Болсонару. Они утверждают, что он призывал вырубщиков лесов и крестьян очистить землю. Ученые пришли к выводу, что с того момента, как в январе этого года Болсонару пришел к власти, скорость вырубки лесов увеличилась.

Болсонару при этом критику отклоняет, он отметил, что пожары могли начать некоторые негосударственные организации, отреагировав таким образом на снижение финансирования. Однако предоставить доказательства сказанному он не смог.

Inpe сообщает, что в период с января по август были зафиксированы 74 тысячи пожаров, что крупнейшее число фиксированных случаев с начала наблюдений в 2013 году. С 15 августа наблюдается более 9,5 тысяч пожаров, главным образом, в регионе Амазонии.

В свою очередь NASA сообщила, что общая активность пожаров в бассейне Амазонки может быть ниже среднего. В отдельных штатах она выше привычного, в свою очередь в других ниже.