Леса в Сибири горят не первый год. Почему заговорили только сейчас, кто виноват и что делать?

На самый очевидный вопрос, что изменилось в этом году и почему так масштабно вдруг все заговорили о сибирских пожарах, если ситуация эта перманентная не первый год, прозвучали разные мнения.

Один из местных активистов, в частности, пояснил:

"Во-первых, крупные очаги, которые стали возмущаться сибирскими пожарами - это крупные города - Новосибирск, Томск, Кемерово, Омск - до них просто дошел дым. До этого до них просто не доходил дым, до Красноярска - да, время от времени долетает дым, но опять же - на один, два дня, нам всегда говорили: "Никакого вреда здоровью, ничего критического, для здоровья невредно".

А сейчас это захлестнуло пол России и невозможно было умолчать. Люди просто видели этот смог - то к чему привык Красноярск, увидели другие города, и для них это была шоковая ситуация".

Другой местный указал на некорректную позицию власти, которая не шла на контакт и предпочла делать вид, что ничего не происходит, что тоже вызвало определенный "социальный пожар":

"На людей изначально надо было обратить внимание - были раньше хорошие примеры, когда местная власть общалась с людьми, а здесь классического диалога губернатора с людьми явно не хватало - и поэтому пожар социальный они не смогли потушить".

Стоит напомнить легендарное выступление губернатора Красноярского края Александра Усса, который о пожарах высказался следующим образом:

"Это обычное природное явление, бороться с которым бессмысленно, а где-то, возможно, даже и вредно".

Он сравнил нынешнюю тяжелую ситуацию с тридцатиградусными морозами зимой, когда "никому не приходит в голову топить айсберги, чтобы у нас было потеплее".

В народе разлетелась фраза, пришедшая из Москвы, о том, что тушить пожары "экономически невыгодно", в сети появились тысячи мемов на этот счет.

ФОТО: Кадр из видео

Это все, конечно, очень забавно, но жители Красноярска в недоумении:

"Федеральные СМИ вообще ничего не говорят - Екатерина Андреева говорит о том, как обезьянки в зоопарке родились, а миллионы гектаров горят - нигде, ничего...", - поделился местный житель Красноярска, пришедший на митинг с требованием отставки губернатора.

Примечательно, что губернатор Александр Усс не ответил и Шихман, на прием журналисты не попали, пресс-служба политика ответила, что "надо заранее записываться, за две недели". "За две недели до ЧП", - поиронизировала Ирина в выпуске.

ФОТО: Кадр из видео

В рамках выпуска комментарий дал руководитель противопожарного отдела Greenpeace России Григорий Куксин - именно к нему все чаще обращаются журналисты, не получив никаких ответов у власти.

О ситуации он рассказал следующее:

"Речь не идет о том, что реакция опоздала, не о том, что упустили, потому что не знали - все видели, все знали. Проблема была в том, что тушить не собирались".