Леса в Сибири горят не первый год. Почему заговорили только сейчас, кто виноват и что делать?

В этом году у многих в ленте социальных сетей появилась тема "пожары в Сибири", не только у россиян, до нас тоже доносятся отголоски. Если леса горят не первый год, почему только в этом году о них заговорили так масштабно? Почему же их не тушат? Кто виноват и что делать? Именно с этими вопросами решила разобраться российский журналист, автор Youtube-канала "А поговорить" Ирина Шихман, которая прилетела в Красноярск искать ответы.
На самый очевидный вопрос, что изменилось в этом году и почему так масштабно вдруг все заговорили о сибирских пожарах, если ситуация эта перманентная не первый год, прозвучали разные мнения.
Один из местных активистов, в частности, пояснил:
"Во-первых, крупные очаги, которые стали возмущаться сибирскими пожарами - это крупные города - Новосибирск, Томск, Кемерово, Омск - до них просто дошел дым. До этого до них просто не доходил дым, до Красноярска - да, время от времени долетает дым, но опять же - на один, два дня, нам всегда говорили: "Никакого вреда здоровью, ничего критического, для здоровья невредно".
А сейчас это захлестнуло пол России и невозможно было умолчать. Люди просто видели этот смог - то к чему привык Красноярск, увидели другие города, и для них это была шоковая ситуация".
Другой местный указал на некорректную позицию власти, которая не шла на контакт и предпочла делать вид, что ничего не происходит, что тоже вызвало определенный "социальный пожар":
"На людей изначально надо было обратить внимание - были раньше хорошие примеры, когда местная власть общалась с людьми, а здесь классического диалога губернатора с людьми явно не хватало - и поэтому пожар социальный они не смогли потушить".
Стоит напомнить легендарное выступление губернатора Красноярского края Александра Усса, который о пожарах высказался следующим образом:
"Это обычное природное явление, бороться с которым бессмысленно, а где-то, возможно, даже и вредно".
Он сравнил нынешнюю тяжелую ситуацию с тридцатиградусными морозами зимой, когда "никому не приходит в голову топить айсберги, чтобы у нас было потеплее".
В народе разлетелась фраза, пришедшая из Москвы, о том, что тушить пожары "экономически невыгодно", в сети появились тысячи мемов на этот счет.
Это все, конечно, очень забавно, но жители Красноярска в недоумении:
"Федеральные СМИ вообще ничего не говорят - Екатерина Андреева говорит о том, как обезьянки в зоопарке родились, а миллионы гектаров горят - нигде, ничего...", - поделился местный житель Красноярска, пришедший на митинг с требованием отставки губернатора.
Примечательно, что губернатор Александр Усс не ответил и Шихман, на прием журналисты не попали, пресс-служба политика ответила, что "надо заранее записываться, за две недели". "За две недели до ЧП", - поиронизировала Ирина в выпуске.
В рамках выпуска комментарий дал руководитель противопожарного отдела Greenpeace России Григорий Куксин - именно к нему все чаще обращаются журналисты, не получив никаких ответов у власти.
О ситуации он рассказал следующее:
"Речь не идет о том, что реакция опоздала, не о том, что упустили, потому что не знали - все видели, все знали. Проблема была в том, что тушить не собирались".
По его словам, в России ранее приняли правила, по которым было официально разрешено не тушить леса, что власти и делали. В 2015 году установили "зоны контроля", которые по сути "зоны без контроля", говорит Куксин.
"Есть такие территории - 49% - зоны контроля лесных пожаров, где можно не тушить, а контролировать пожар, а на деле - просто наблюдать. Раз нет денег, техники и людей, не будем себе врать - не будем тушить.
Но беда в том, что под эти территории попали и те леса, где есть вырубки, где есть населенные пункты, где тушить все же надо", - отмечает представитель Greenpeace России.
По его словам, эти границы "провели ошибочно по прямым линиям".
Также в выпуске рассматривается версия, что пожары и вовсе кому-то выгодны, что кто-то таким образом прикрывает незаконную деятельность по вырубке леса.
По словам Куксина, и это также, возможно, имеет место быть, но все же он склонен полагать, из опыта, что самые частые причины возникновения лесных пожаров - бытовые, когда по неосторожности оставили костер, кинули окурок и прочее. Конечно, свой вклад вносят и молниевые пожары, но это лишь малая часть, равно как криминальные причины, ведь "горит гораздо больше, чем рубят".
Есть еще один момент, почему жители Красноярска так обеспокоены - несмотря на то, что это газодобывающий регион, отопление здесь угольное, из-за чего зимой жителям приходится мириться с "черным небом". Жители и так раздосадованы этим, поэтому смог от пожаров еще и летом злит еще больше.
На вопрос ведущей выпуска, что будет дальше, звучит удручающий ответ местного активиста: "А ничего...". Он справедливо отмечает, что СМИ скоро улягутся, власти о них забудут, и Сибирь продолжит страдать от угольного осадка зимой и пожаров летом. К сожалению.
Настоятельно рекомендуем полный выпуск к просмотру!
Видео: "Кто спасёт сибирские леса от пожара?"