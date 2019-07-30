Темникова, Виторган, Куценко, Шнуров и другие звезды призывают тушить пожары в Сибири

Вот уже несколько недель в северных регионах планеты, а также на востоке России полыхают невероятные лесные пожары. Наиболее сложная обстановка отмечена в Красноярском крае (94 пожара) и Иркутской области (137 пожаров). Об этом пишет издание "Hello".
В российских городах, которые находятся рядом с эпицентрами стихии проходят массовые пикеты, чтобы призвать властей к действию.
Русский TVNET уже ранее писал, что последствия пожаров ощущаются даже в отдаленных от них населенных пунктах. Облака дыма от пожаров столь огромны, что их можно увидеть из космоса. Жители северо-восточных городов России уже несколько недель вынуждены жить в смоге.
Но чиновники признаются, что часть пожаров не тушат вообще, поскольку это слишком дорого - затраты на тушение в десятки раз превысят нанесенный ущерб.
Власти оправдывают свое бездействие тем, что во всем мире пожары на труднодоступных территориях тушатся естественным путем, дождями.
Возмущение в России вылилось в недовольство в соцсетях. Многочисленные звезды российского шоу-бизнеса высказались по этому поводу. Среди них: Сергей Шнуров, Василий Вакуленко (Баста), Ирена Понарошку, Елена Темникова, Яна Рудковская, Александр Цыпкин, Гоша Куценко и другие звезды призывают людей объединиться для того, чтобы спасти Сибирь.
В Сибири и на Дальнем Востоке прямо сейчас горит несколько миллионов гектаров леса. Смог от пожаров накрыл крупнейшие города, в которых людям нечем дышать. Они дышат гарью. Мы обращаемся к местным и федеральным властям с просьбой сделать все, что от них зависит в этой чрезвычайной ситуации. Мы много потеряли, но осталось то, что еще можно спасти. #потушитепожарывсибири #мирспасисибирь
В это невозможно поверить! Я 12 лет прожила в Алтайском Крае, в городе Барнауле, закончила там и школу и медицинский Университет ! Мне пишут все мои друзья и родственники ,,что там творится и это - ужас!Я только что прилетела в Италию и здесь по всем каналам показывают что происходит в России! Ко мне в директ, как и ко многим публичным людям поступают тысячами сообщения от местных жителей с просьбой привлечь внимание к проблеме, так как по их мнению пожарами не занимаются должным образом и не тушат!! Друзья, что же происходит за ужас?? Согласна со всеми кто поднимает этот вопрос сейчас и здесь!!! Почему это еще не названо национальной трагедией, ведь по последним данным горит 3 млн гектаров леса!! Гибнут животные, птицы, строения, редкие виды деревьев , страдают от смога люди! Дети ходят в масках и задыхаются !Почему почти все федеральные каналы молчат ?Почему не введен режим ЧС в регионе??? Спасите Сибирь!! Мы вечно всем помогаем, вечно пытаемся быть крутыми и независимыми в глазах всего мира, но почему же не можем помочь сами себе??? Я подписала петицию -обращение к нашему Президенту ! Наша страна только в наших руках!Нам и нашим детям в ней жить, какую же Сибирь мы им оставим ??Выжженную дотла ?? ! Молчать нельзя !!!!#СпаситеСибирьОтПожаров #спаситеСибирь 🆘🆘🆘 Ссылка на петицию в шапке моего профиля ‼️❗️
🌲🔥🐻🔥Горят легкие страны!! Уже более 4 млн гектаров леса. Неделю назад был 1 млн. Проблема из локальной благодаря бездействию - стала проблемой планетарного масштаба. ⠀ МЧС сидит месяц с самолётами и людям не дают(не дают!) разрешение на вылет! Чей это геноцид даже не страны, а планеты? ⠀ Сижу смотрю новости в аэропорту по главным каналам. Молчание о пожарах. Их нет! Нам важно все (сюжеты): непогода в Италии и бедные фермеры с их арбузами, митинги в других странах, ещё какая то ересь и мутота. ⠀ Но им не важна наша страна. Чинчики же в отпусках, в Италии. Поэтому тамошние проблемы важны. Вдруг что с винчиком случится. А если и сгорит страна, так у них давно другие паспорта. Don’t worry, be happy. ⠀ Наверное, когда люди выйдут с ведрами воды спасать себя - их тоже примут за митингующих и будут бить по голове дубинками? Ведь дубинки они не из дерева, бить то будет чем, это ж не нефть горит - каучук будет. И давайте снимем какой-нибудь патриотический фильм про природу? Нарисуем в графике, на зеленке. В жопу всех этих недовольных! Рисуем счастье! 🎥Камера, мотор. ⠀ Только вот природу уже сожженную не увидят даже наши дети к своей полной старости. Может быть только дети наших детей. ⠀ То поймали и истязают масштабно китов, то засыпают парашными свалками людей, то лишили лекарств умирающих мучающихся... Байкал... Вырубка наших лесов на китайские палочки... Что дальше?..😔 #спасителесасибири #спаситесибирь #пожалуйста
Режиссер Максим Виторган и актер Гоша Куценко превратили свои страницы в новостную ленту, где очевидцы-жителей пострадавших регионов могут высказать о происходящем. Если проанализировать содержание комментариев, то очевидно, что людям незамедлительно требуется помощь.
Огонь в любой момент может достичь населенных пунктов, а из-за смога жители не видят солнца и испытывают проблемы со здоровьем.
! Согласно официальным данным, горит почти миллион гектаров тайги (по неофициальным - в 3-4 раза больше), а вместе с тем погибают животные и навсегда исчезают с лица земли редкие растения.
Я делаю этот пост специально для того, чтобы люди, которые НЕПОСРЕДСТВЕННО СТОЛКНУЛИСЬ с этой катастрофой и ее последствиями могли в комментах рассказать что знают и видели своими глазами‼️Остальных настоятельно прошу промолчать ( знаю, что бывает сложно, но верю в вас!). Сибирь, вам слово! Как вы там? #сибирьгорит P.s НЕПОСИЛЬНАЯ ЗАДАЧА ПРОМОЛЧАТЬ ДЛЯ НЕКОТОРЫХ. Буду банить на фиг сразу.