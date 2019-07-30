Темникова, Виторган, Куценко, Шнуров и другие звезды призывают тушить пожары в Сибири

В российских городах, которые находятся рядом с эпицентрами стихии проходят массовые пикеты, чтобы призвать властей к действию.

Русский TVNET уже ранее писал, что последствия пожаров ощущаются даже в отдаленных от них населенных пунктах. Облака дыма от пожаров столь огромны, что их можно увидеть из космоса. Жители северо-восточных городов России уже несколько недель вынуждены жить в смоге.

Но чиновники признаются, что часть пожаров не тушат вообще, поскольку это слишком дорого - затраты на тушение в десятки раз превысят нанесенный ущерб.

Власти оправдывают свое бездействие тем, что во всем мире пожары на труднодоступных территориях тушатся естественным путем, дождями.