Ср, 31.07.2019
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Масштаб пожаров в Сибири уже виден из космоса

ФОТО: Reuters/ScanPix

Европейское космическое агентство (ЕКА/ESA) опубликовало снимок горящих в Сибири лесов. 

На фотографии, сделанной 28 июля со спутника Sentinel-3, видны масштабные пожары, дым от которых распространяется на Кемеровскую, Томскую, Новосибирскую области и Алтайский край.

Предприятие Росгидромета, научно-исследовательский центр "Планета", также обнародовало снимки пожаров из космоса. На них видны десятки очагов и шлейф дыма, растянувшийся до южных границ России.

Высказывается вероятность того, что дым от горящих сибирских лесов может достигнуть и столицы России:

"Чтобы сибирские дымы донеслись до Москвы, достаточно антициклону завоевать Сибирь, и чтобы центр управления циркуляцией в нем расположился на севере Западной Сибири (в низовьях Оби и Иртыша)", - пишет РИА "Новости" со ссылкой на Гидрометцентр РФ. 

В то же время начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин опроверг данные своего ведомства, заявив, что:

"Ни при каких условиях смог из Сибири не может дойти до Москвы. Это исключено. Слишком большие расстояния, слишком далеко", - приводит его слова "ТАСС".

Согласно новейшей информации, авиация МЧС начала тушить пожары на территории Красноярского края. Источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что самолеты также тушат пожары в Якутии.

Отметим, во всех регионах Сибири и Дальнего Востока суммарно горят более трех миллионов гектаров.

Власти России долгое время отказывались тушить пожары, которые не угрожают населенным пунктам. Губернатор Красноярского края Александр Усс называл тушение лесных пожаров "бессмысленным и даже где-то вредным".

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