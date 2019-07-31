Масштаб пожаров в Сибири уже виден из космоса

Европейское космическое агентство (ЕКА/ESA) опубликовало снимок горящих в Сибири лесов.
На фотографии, сделанной 28 июля со спутника Sentinel-3, видны масштабные пожары, дым от которых распространяется на Кемеровскую, Томскую, Новосибирскую области и Алтайский край.
Hundreds of #wildfires have broken out in #Siberia, some of which can be seen in this 28 July @CopernicusEU #Sentinel3 image. Almost 3 million hectares of land are estimated to have been affected, according to Russia’s Federal Forestry Agency. Read more: https://t.co/7ojjCRaqrc pic.twitter.com/6wnw6Cq8wk— ESA EarthObservation (@ESA_EO) July 30, 2019
Предприятие Росгидромета, научно-исследовательский центр "Планета", также обнародовало снимки пожаров из космоса. На них видны десятки очагов и шлейф дыма, растянувшийся до южных границ России.
Опубликованы фото пожаров в Сибири из космоса— Елена (@elpe7rowa) July 30, 2019
© Научно-исследовательский центр «Планета» Космические снимки лесных пожаров в Сибири. 29 июля 2019 Предприятие Росгидромета Научно-исследовательский центр «Планета» опубликовало космические снимки лесны...https://t.co/qSGJRDDmgW pic.twitter.com/28f5sBMFTY
Высказывается вероятность того, что дым от горящих сибирских лесов может достигнуть и столицы России:
"Чтобы сибирские дымы донеслись до Москвы, достаточно антициклону завоевать Сибирь, и чтобы центр управления циркуляцией в нем расположился на севере Западной Сибири (в низовьях Оби и Иртыша)", - пишет РИА "Новости" со ссылкой на Гидрометцентр РФ.
В то же время начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин опроверг данные своего ведомства, заявив, что:
"Ни при каких условиях смог из Сибири не может дойти до Москвы. Это исключено. Слишком большие расстояния, слишком далеко", - приводит его слова "ТАСС".
Согласно новейшей информации, авиация МЧС начала тушить пожары на территории Красноярского края. Источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что самолеты также тушат пожары в Якутии.
Отметим, во всех регионах Сибири и Дальнего Востока суммарно горят более трех миллионов гектаров.
Власти России долгое время отказывались тушить пожары, которые не угрожают населенным пунктам. Губернатор Красноярского края Александр Усс называл тушение лесных пожаров "бессмысленным и даже где-то вредным".