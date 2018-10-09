"Lattelecom" весной сменит бренд и название

Весной следующего года телекоммуникационная компания "Lattelecom" сменит название и бренд на "tet", рассказал сегодня на форуме "Lattelecom" председатель правления предприятия Юрис Гулбис.
Бренд "tet" относится сейчас к сфере бизнеса "Lattelecom", связанной с электричеством, а теперь "с новой энергией это будет новый бренд технологий, который продолжит развиваться на международных рынках".
Со сменой бренда изменится и организация работы предприятия. Под названием "tet" будут работать два направления - "tet" как бренд технологий и "Helio" как развлекательный бренд.
В ближайшие годы предприятие инвестирует 12 млн евро в дигитализацию процессов и улучшение опыта клиентов за счет привлечения роботов к их обслуживанию, сказал Гулбис.
Он добавил, что предприятие продолжит вкладывать в развитие инфраструктуры интернета, чтобы обеспечить надежное покрытие на всей территории страны.