"Lattelecom" весной сменит бренд и название

Бренд "tet" относится сейчас к сфере бизнеса "Lattelecom", связанной с электричеством, а теперь "с новой энергией это будет новый бренд технологий, который продолжит развиваться на международных рынках".

Со сменой бренда изменится и организация работы предприятия. Под названием "tet" будут работать два направления - "tet" как бренд технологий и "Helio" как развлекательный бренд.

В ближайшие годы предприятие инвестирует 12 млн евро в дигитализацию процессов и улучшение опыта клиентов за счет привлечения роботов к их обслуживанию, сказал Гулбис.