Целый день в октябре колесили мы по Лиелвардскому краю - по полям некогда знаменитого колхоза-миллионера "Лачплесис". Председатель Эдгар Каулиньш давно стал легендой!.. А как живут и чем занимаются здесь сельчане сегодня?..
Колхозные времена давным-давно миновали, но имя легендарного председателя Эдгара Каулиньша вспоминают часто. В Лиелварде его имя носит средняя школа , весной на берегу Даугавы отмечали юбилей - 115 летие отца-основателя "Лачплесиса".
О скромности председателя давно сложили легенды. Но когда в музейной витрине видишь личные вещи председателя Каулиньша, просто глазам своим не веришь.
Неужели вот в этом ободранном кресле сидел в своем кабинете глава колхоза-миллионера, ворочавший большими деньжищами?!..
Давно мне было интересно: а как сейчас, в новые времена живут в этих краях люди? И вот предоставился случай поездить по Лиелврдскому краю. Были мы не только на известных туристических объектах, но и в домах, где хозяева занимаются домашним производством.
С крупными фермерами и сельхозпроизводителями мы на этот раз не встречались. А они здесь есть: стоит свернуть с большой дороги, как видно: поля ухожены, зерновые убраны, коровы пасутся на лугах. Так что работают здесь явно по-хозяйски.
В колхозные времена от человека особой предприимчивости не требовалось, все решали за тебя. Сейчас иначе. Чтобы заработать на достойную жизнь одного трудолюбия мало, нужна инициатива, смекалка и даже отвага.
Расскажу о нескольких наших встречах в Лиелвардском крае. Остановка первая - неподалеку от Лиелварде, в маленькой сельской пекарне.
Старый сельский дом среди простора полей. Хлеб для себя здесь с давних времен пекли. Фишка пекарни сегодня - настоящая дровяная печь, в которой вы сами выпекаете крендельки и "птички". Не умеете? Лига и Лигита научат.
В новые новые многим сельчанам пришлось призадуматься, как жить и чем заниматься. В сельском хозяйстве, чтобы работать с прибылью, большие вложения нужны. Так что сдали свои 50 га наследной земли в аренду.
Решили поработать со школьниками и туристами. Для начала превратили процесс выпекания простых домашних лакомств в туристский аттракцион.
Главным лакомством выбрали ūdenskliņģeri (уденсклингери, водяные крендели) - сдобные крендельки, которые выпекают в печи из вареного теста.
...Тщательно моем руки - за этим следит одна из хозяек, чистота - закон на кухни. Взрослые-то это понимают, а за школьниками обычно глаз да глаз нужен!..
На разделочном столе заготовлены комочки теста. Небольшой рассказ про то, кто и зачем придумал тесто варить... Под руководством хозяйки лепим свои крендельки.
И вот уже наши красавцы-кренделя Лигита отправляет в пышущую жаром печку. Для школьников, которые чаще всего приезжают в пекарню на экскурсию, это - почти настоящее колдовство.
Времени выпечки как раз хватает на то, чтобы туристов покормить. Специально для этого построили в "Zelmas Maiznīca" целый деревянный шатер с камином. Привлекли к делу соседей - тех, кто профессионально занимается общепитом и делает домашние сыры и йогурты.
Для семей с детьми, кто не очень торопится, тоже есть интересные предложения. Оригинальные аттракционы и игры, отреставрированный желтый "уазик" на котором можно прокатиться по окрестностям.
Возможно, к новому сезону и ночлег для туристов успеют здесь обустроить. Комнату-другую хотят сделать в старом сельском стиле - с мебелью ульманисовских времен, домоткаными половиками. И... предложить желающим экзотический ночлег на сеновале.
Хозяин дома Юрис говорит: для туристов можем и целую ярмарку сельскую для наших гостей устроить, только предупреждать надо заранее. Потому что в округе чем только люди не занимаются. Разводят овец, молочные продукты по-домашнему готовят, мастерят украшения, "умные" детские игры...
А потом мы спохватились: хозяек зовут Лигита и Лига, а почему же пекарня названа именем Зелмы? Оказалось, тут целая житейская история.
Тетушка Зелма когда-то была главной хранительницей домашнего очага, заменила маму рано осиротевшей Лигите, детей помогла вырастить. В ее честь и назвали пекарню.
Ну, хлеб-то недавно еще в каждом доме пекли... А вот про лиелвардский сидр - совершенно другая история. В Юмправскую волость к Марису Плуме мы приехали буквально через несколько дней после очень знаменательной победы.
На международном конкурсе в Испании, где были представлены самые именитые производители этого напитка, сидр "Мr. Plūme" занял первое место в категории "негазированные алкогольные напитки".
Для Мариса и Даце, которые восемь лет занимаются производством не самого традиционного для Латвии напитка, это самая крупная пока что победа. Можно говорить о международном признании!..
Марис вообще-то музыкант. Решив заниматься сидром посмотрел, как к делу подходят во Франции и Великобритании. Подумали они так: в Латвии яблок много, климат подходящий. Но все оказалось не так просто!..
Для того, чтобы сделать хороший сидр с тонким оттенком вкуса, нужны особенные сорта яблок. Например, морозоустойчивые яблони из Канады.
И пока мы глазеем на молодые сады, деревца которых усеяны красивейшими яблоками, сам Марис рассматривает невзрачное крошечное яблочко - то, что придаст напитку в будущем тонкую горчинку...
Разумеется, мы напитки от Мариса Плуме на месте продегустировали - все четыре имевшихся в наличии разновидности сидра. Полусухой сидр - хорош!
Но большинству наших сограждан все-таки нравится сорт более сладкий... Мне от тоже пришелся по вкусу. Зимой спросом пользуются газированные сидры - многие предпочитают их шампанскому. Надо будет взять на заметку!
... Лиелваре всего в часе езды от Риги. Но как-то все время получается, что проезжаем мимо. Пожалуй, я сюда не раз еще вернусь, есть на что посмотреть и чем полакомиться у продолжателей дела легендарного Эдгара Каулиньша в Лиелвардском крае.