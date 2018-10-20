Колхозные времена давным-давно миновали, но имя легендарного председателя Эдгара Каулиньша вспоминают часто. В Лиелварде его имя носит средняя школа , весной на берегу Даугавы отмечали юбилей - 115 летие отца-основателя "Лачплесиса".



О скромности председателя давно сложили легенды. Но когда в музейной витрине видишь личные вещи председателя Каулиньша, просто глазам своим не веришь.

Неужели вот в этом ободранном кресле сидел в своем кабинете глава колхоза-миллионера, ворочавший большими деньжищами?!..



Давно мне было интересно: а как сейчас, в новые времена живут в этих краях люди? И вот предоставился случай поездить по Лиелврдскому краю. Были мы не только на известных туристических объектах, но и в домах, где хозяева занимаются домашним производством.



Поля Лиелвардского края ФОТО: Татьяна Одыня/ TVNET



С крупными фермерами и сельхозпроизводителями мы на этот раз не встречались. А они здесь есть: стоит свернуть с большой дороги, как видно: поля ухожены, зерновые убраны, коровы пасутся на лугах. Так что работают здесь явно по-хозяйски.



В колхозные времена от человека особой предприимчивости не требовалось, все решали за тебя. Сейчас иначе. Чтобы заработать на достойную жизнь одного трудолюбия мало, нужна инициатива, смекалка и даже отвага.

Расскажу о нескольких наших встречах в Лиелвардском крае. Остановка первая - неподалеку от Лиелварде, в маленькой сельской пекарне.

Хозяйка пекарни "Zelmas Maiznīca" встречает гостей ФОТО: Татьяна Одыня/ TVNET

Старый сельский дом среди простора полей. Хлеб для себя здесь с давних времен пекли. Фишка пекарни сегодня - настоящая дровяная печь, в которой вы сами выпекаете крендельки и "птички". Не умеете? Лига и Лигита научат.



В новые новые многим сельчанам пришлось призадуматься, как жить и чем заниматься. В сельском хозяйстве, чтобы работать с прибылью, большие вложения нужны. Так что сдали свои 50 га наследной земли в аренду.



Пекарня под Лиелварде названа именем Зелмы ФОТО: Татьяна Одыня/ TVNET

Решили поработать со школьниками и туристами. Для начала превратили процесс выпекания простых домашних лакомств в туристский аттракцион.

Главным лакомством выбрали ūdenskliņģeri (уденсклингери, водяные крендели) - сдобные крендельки, которые выпекают в печи из вареного теста.



...Тщательно моем руки - за этим следит одна из хозяек, чистота - закон на кухни. Взрослые-то это понимают, а за школьниками обычно глаз да глаз нужен!..

На разделочном столе заготовлены комочки теста. Небольшой рассказ про то, кто и зачем придумал тесто варить... Под руководством хозяйки лепим свои крендельки.

Урок выпекания сельского лакомства ФОТО: Татьяна Одыня/ TVNET



И вот уже наши красавцы-кренделя Лигита отправляет в пышущую жаром печку. Для школьников, которые чаще всего приезжают в пекарню на экскурсию, это - почти настоящее колдовство.





Печь в "Zelmas Maiznīca" топят на ольховых дровах ФОТО: Татьяна Одыня/ TVNET



Времени выпечки как раз хватает на то, чтобы туристов покормить. Специально для этого построили в "Zelmas Maiznīca" целый деревянный шатер с камином. Привлекли к делу соседей - тех, кто профессионально занимается общепитом и делает домашние сыры и йогурты.



Накормить в "Zelmas Maiznīca" могут хоть школьный класс, хоть целый туристский автобус ФОТО: Анита Сака / архив Лиелвардской думы