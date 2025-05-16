Госсекретарь США не питает больших надежд на переговоры России и Украины

"Мне не кажется, что у нас здесь будет прорыв до тех пор, пока президент [США] [Дональд] Трамп и президент [России] [Владимир] Путин не будут непосредственно сотрудничать по этому вопросу", - сказал верховный дипломат США после совещания министров иностранных дел стран НАТО на юге Турции.

Турецкие официальные лица заявили, что в пятницу на повестке дня "Трехсторонние переговоры между Россией, Украиной и Турцией" и что состоятся переговоры между должностными лицами США, Украины и Турции.

Однако Рубио сказал журналистам в Турции: "Я хочу быть открытым - у нас нет больших надежд на то, что произойдет".

Российский диктатор Путин в воскресенье предложил начать в Стамбуле в четверг прямые переговоры России и Украины, и президент Украины Владимир Зеленский на это предложение откликнулся, выразив готовность лично отправиться в Стамбул и там встретиться с Путиным.

Российская сторона в последующие дни молчала о своем представительстве на переговорах, и лишь в среду вечером сообщила, что делегацию возглавит помощник Путина Владимир Мединский - бывший министр культуры и самопровозглашенный председатель Союза писателей России.

Зеленский назвал российскую делегацию бутафорской.