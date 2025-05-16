Европа готовит новые санкции для России, подчеркивает Урсула фон дер Ляйен

"Мы работаем над новым пакетом санкций", - сказала Ляйен по прибытии на встречу европейских лидеров в Тиране.

Эти меры будут приняты вне зависимости от порядка санкций, о котором на этой неделе договорились страны Евросоюза (ЕС).

В новый пакет предполагается включить санкции в отношении газопроводов "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2", применить новые санкции к судам так называемого теневого флота, которые используются для обхода установленных ограничений на экспорт российской нефти, снизить потолок цены на нефть и применить дополнительные санкции к финансовому сектору, отметила Ляйен.

"Мы хотим мира, поэтому мы должны увеличить давление на Путина до тех пор, пока он не будет готов к миру", - добавила Ляйен.

При этом премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что союзники Украины займут общую позицию относительно санкций, если не будет достигнута договоренность о прекращении огня.