Россия на переговорах в Стамбуле потребовала вывода ВСУ со всех территорий Украины, которая она считает "своими", цитирует агентство Reuters источник в украинской делегации.
В требования России включены и другие недопустимые условия.
По словам источника, высказанные Россией требования - "нереалистичные" и значительно превышают те, что обсуждались ранее.
CNN сообщило, что на этом переговоры между российской и украинской делегацией закончены.
Переговоры продолжались почти два часа, сказал источник в украинской делегации.
В свою очередь источник "Интерфакс" указал, что стороны всего лишь приостановили переговоры, и они могут быть продолжены, но затем российское пропагандистское ТАСС сообщило, что переговоры все-таки завершены.
Reportedly, the meeting between the delegations of Türkiye - Russia - Ukraine has ended. https://t.co/A707vTttpQ pic.twitter.com/fCcpLpYvLX— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) May 16, 2025
После этого президент Украины Владимир Зеленский выступил в Telegram с заявлением: "Украина готова сделать все реалистичные шаги для завершения этой войны. Я призываю Путина предоставить своей делегации реальные полномочия".
По его словам, Россия направила в Стамбул делегацию "очень низкого уровня". "В ее составе нет ни одного человека, который действительно принимает решения в России", - подчеркнул Зеленский.
Напомним, Украина готова добиться полного и безусловного перемирия и прямых переговоров с Россией на самом высоком уровне, заявил министр обороны Украины Рустэм Умеров, возглавляющий украинскую делегацию в Стамбуле.
Соответствующее заявление он опубликовал в социальной сети Facebook после трехсторонней встречи Украины, Турции и США, состоявшейся в полдень в пятницу.
"Сегодня мы приехали в Стамбул, чтобы найти реальные способы достижения прочного и справедливого мира. Мир возможен только в том случае, если Россия проявит готовность к конкретным действиям, в том числе к полному перемирию на срок не менее 30 дней и реализации таких гуманных мер, как возвращение вынужденно депортированных украинских детей и всеобъемлющий обмен всеми военнопленными", - написал Умеров.
Глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский перед началом переговоров России и Украины встретился с представителем США - директором по планированию политики США Майклом Антоном.
Российский диктатор Владимир Путин в воскресенье предложил начать в Стамбуле в четверг прямые переговоры России и Украины, и президент Украины Владимир Зеленский на это предложение откликнулся, выразив готовность лично отправиться в Стамбул и встретиться там с Путиным.
Российская сторона в последующие дни молчала о своем представительстве на переговорах, и лишь в среду вечером сообщила, что делегацию возглавит помощник Путина Владимир Мединский - бывший министр культуры и самопровозглашенный председатель Союза писателей России.
Зеленский назвал российскую делегацию бутафорской.
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