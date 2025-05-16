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Reuters: Россия на переговорах потребовала вывода украинских войск "со всех ее территорий" (1)

Обновлено 16 мая 2025, 16:08
Представители российской делегации на переговорах в Стамбуле
Представители российской делегации на переговорах в Стамбуле Фото: AP/Scanpix

Россия на переговорах в Стамбуле потребовала вывода ВСУ со всех территорий Украины, которая она считает "своими", цитирует агентство Reuters источник в украинской делегации.

В требования России включены и другие недопустимые условия.

По словам источника, высказанные Россией требования - "нереалистичные" и значительно превышают те, что обсуждались ранее.

CNN сообщило, что на этом переговоры между российской и украинской делегацией закончены.

Переговоры продолжались почти два часа, сказал источник в украинской делегации.

В свою очередь источник "Интерфакс" указал, что стороны всего лишь приостановили переговоры, и они могут быть продолжены, но затем российское пропагандистское ТАСС сообщило, что переговоры все-таки завершены.

После этого президент Украины Владимир Зеленский выступил в Telegram с заявлением: "Украина готова сделать все реалистичные шаги для завершения этой войны. Я призываю Путина предоставить своей делегации реальные полномочия".

По его словам, Россия направила в Стамбул делегацию "очень низкого уровня". "В ее составе нет ни одного человека, который действительно принимает решения в России", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, Украина готова добиться полного и безусловного перемирия и прямых переговоров с Россией на самом высоком уровне, заявил министр обороны Украины Рустэм Умеров, возглавляющий украинскую делегацию в Стамбуле.

Соответствующее заявление он опубликовал в социальной сети Facebook после трехсторонней встречи Украины, Турции и США, состоявшейся в полдень в пятницу.

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"Сегодня мы приехали в Стамбул, чтобы найти реальные способы достижения прочного и справедливого мира. Мир возможен только в том случае, если Россия проявит готовность к конкретным действиям, в том числе к полному перемирию на срок не менее 30 дней и реализации таких гуманных мер, как возвращение вынужденно депортированных украинских детей и всеобъемлющий обмен всеми военнопленными", - написал Умеров.

Глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский перед началом переговоров России и Украины встретился с представителем США - директором по планированию политики США Майклом Антоном.

Российский диктатор Владимир Путин в воскресенье предложил начать в Стамбуле в четверг прямые переговоры России и Украины, и президент Украины Владимир Зеленский на это предложение откликнулся, выразив готовность лично отправиться в Стамбул и встретиться там с Путиным.

Российская сторона в последующие дни молчала о своем представительстве на переговорах, и лишь в среду вечером сообщила, что делегацию возглавит помощник Путина Владимир Мединский - бывший министр культуры и самопровозглашенный председатель Союза писателей России.

Зеленский назвал российскую делегацию бутафорской.

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