Напомним, Украина готова добиться полного и безусловного перемирия и прямых переговоров с Россией на самом высоком уровне, заявил министр обороны Украины Рустэм Умеров, возглавляющий украинскую делегацию в Стамбуле.

Соответствующее заявление он опубликовал в социальной сети Facebook после трехсторонней встречи Украины, Турции и США, состоявшейся в полдень в пятницу.

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"Сегодня мы приехали в Стамбул, чтобы найти реальные способы достижения прочного и справедливого мира. Мир возможен только в том случае, если Россия проявит готовность к конкретным действиям, в том числе к полному перемирию на срок не менее 30 дней и реализации таких гуманных мер, как возвращение вынужденно депортированных украинских детей и всеобъемлющий обмен всеми военнопленными", - написал Умеров.

Глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский перед началом переговоров России и Украины встретился с представителем США - директором по планированию политики США Майклом Антоном.

Российский диктатор Владимир Путин в воскресенье предложил начать в Стамбуле в четверг прямые переговоры России и Украины, и президент Украины Владимир Зеленский на это предложение откликнулся, выразив готовность лично отправиться в Стамбул и встретиться там с Путиным.

Российская сторона в последующие дни молчала о своем представительстве на переговорах, и лишь в среду вечером сообщила, что делегацию возглавит помощник Путина Владимир Мединский - бывший министр культуры и самопровозглашенный председатель Союза писателей России.

Зеленский назвал российскую делегацию бутафорской.