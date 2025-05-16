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Дмитрий Голубев исключен из "Нового Единства" из-за высказываний о смерти Айзсилниеце

Логотип партии "Новое Единство"
Логотип партии "Новое Единство" Фото: Zane Bitere/LETA

Из партии "Новое Единство" исключен ее член Дмитрий Голубев в связи с его высказываниями о смерти президента Латвийского общества врачей (LĀB) Илзе Айзсилниеце, подтверждает глава отдела коммуникации "Нового Единства" Агнесе Розентале.

Голубев в своих постах на платформе Х относительно Айзсилниеце, которая также была известна как гомеопат, среди прочего заявил, что "каждый умерший гомеопат - это чистая выгода для общества".

"Новое Единство" оценил эти высказывания в своей комиссии по этике, которая посчитала, что Голубев должен быть исключен из партии. Правление "Нового Единства" единогласно так и решило, и Голубев с 14 мая перестал быть членом партии.

Агентство LETA уже сообщало, что в воскресенье, 11 мая, скончалась президент Латвийского общества врачей Илзе Айзсилниеце.

Айзсилниеце родилась в 1966 году, была семейным врачом, гомеопатом и активно участвовала в формировании профессиональной врачебной среды.

По информации на сайте LĀB, до того как стать президентом общества в 2018 году, она работала в этой организации в качестве вице-президента. Кроме того, Айзсилниеце принимала активное участие в проектах Всемирной организации здравоохранения, осваивала основы общественного здравоохранения в Швеции, Швейцарии, США, получила степень магистра в области здравоохранения в Лондонском университете.

Архив агентства LETA свидетельствует, что в 2003 году Айзсилниеце была советником тогдашнего министра здравоохранения Ингриды Цирцене и в том же году была назначена председателем совета Государственного агентства лекарств.

Кроме того, Айзсилниеце была председателем правления неправительственной организации "Проекты здоровья для Латвии", активистом окружающей среды, руководителем группы единомышленников "Чистые леса", а также автором идеи и организатором Большого субботника.

Латвийская ассоциация медсестер отмечает, что Айзсилниеце внесла большой вклад в развитие системы здравоохранения и укрепление профессиональной врачебной среды.

Как сообщили в Латвийском обществе врачей, прощание с Илзе Айзсилниеце состоится в субботу, 17 мая, в 15 часов в Рижской лютеранской церкви в Торнякалнсе.

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