Дмитрий Голубев исключен из "Нового Единства" из-за высказываний о смерти Айзсилниеце

Голубев в своих постах на платформе Х относительно Айзсилниеце, которая также была известна как гомеопат, среди прочего заявил, что "каждый умерший гомеопат - это чистая выгода для общества".

Bērni, neesat homeopāti. Un neticiet homeopātiem. Homeopātija ir nāve https://t.co/2K5w1CHac5 — Dmitry Golubev (@lastguru_net) May 11, 2025

"Новое Единство" оценил эти высказывания в своей комиссии по этике, которая посчитала, что Голубев должен быть исключен из партии. Правление "Нового Единства" единогласно так и решило, и Голубев с 14 мая перестал быть членом партии.

Агентство LETA уже сообщало, что в воскресенье, 11 мая, скончалась президент Латвийского общества врачей Илзе Айзсилниеце.

Айзсилниеце родилась в 1966 году, была семейным врачом, гомеопатом и активно участвовала в формировании профессиональной врачебной среды.