Дмитрий Голубев исключен из "Нового Единства" из-за высказываний о смерти Айзсилниеце

Из партии "Новое Единство" исключен ее член Дмитрий Голубев в связи с его высказываниями о смерти президента Латвийского общества врачей (LĀB) Илзе Айзсилниеце, подтверждает глава отдела коммуникации "Нового Единства" Агнесе Розентале.
Голубев в своих постах на платформе Х относительно Айзсилниеце, которая также была известна как гомеопат, среди прочего заявил, что "каждый умерший гомеопат - это чистая выгода для общества".
Bērni, neesat homeopāti. Un neticiet homeopātiem. Homeopātija ir nāve https://t.co/2K5w1CHac5— Dmitry Golubev (@lastguru_net) May 11, 2025
"Новое Единство" оценил эти высказывания в своей комиссии по этике, которая посчитала, что Голубев должен быть исключен из партии. Правление "Нового Единства" единогласно так и решило, и Голубев с 14 мая перестал быть членом партии.
Агентство LETA уже сообщало, что в воскресенье, 11 мая, скончалась президент Латвийского общества врачей Илзе Айзсилниеце.
Айзсилниеце родилась в 1966 году, была семейным врачом, гомеопатом и активно участвовала в формировании профессиональной врачебной среды.
По информации на сайте LĀB, до того как стать президентом общества в 2018 году, она работала в этой организации в качестве вице-президента. Кроме того, Айзсилниеце принимала активное участие в проектах Всемирной организации здравоохранения, осваивала основы общественного здравоохранения в Швеции, Швейцарии, США, получила степень магистра в области здравоохранения в Лондонском университете.
Архив агентства LETA свидетельствует, что в 2003 году Айзсилниеце была советником тогдашнего министра здравоохранения Ингриды Цирцене и в том же году была назначена председателем совета Государственного агентства лекарств.
Кроме того, Айзсилниеце была председателем правления неправительственной организации "Проекты здоровья для Латвии", активистом окружающей среды, руководителем группы единомышленников "Чистые леса", а также автором идеи и организатором Большого субботника.
Латвийская ассоциация медсестер отмечает, что Айзсилниеце внесла большой вклад в развитие системы здравоохранения и укрепление профессиональной врачебной среды.
Как сообщили в Латвийском обществе врачей, прощание с Илзе Айзсилниеце состоится в субботу, 17 мая, в 15 часов в Рижской лютеранской церкви в Торнякалнсе.
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