LRF о пропавшем Дависе Перконсе: Не помним такого прецедента. Это странно

Пока что Госполиция и добровольцы безрезультатно обыскали территорию в Олайне в радиусе пяти километров от места, где вечером 23 декабря была найдена машина Дависа Toyota Corolla.

Зелтиньш рассказал TVNET, что призывы принять участие в поисках были разосланы в социальных сетях. Кроме того, в рамках возможного пытаются обзвонить людей, которые могут больше знать о его потенциальном местонахождении. Представители LRF, сборной и игроки клуба тоже участвовали в поисках в Олайне.

"Что-то подобное в латвийском регби происходит впервые. Не помню таких прецедентов. Это странно, потому что Давис всего очень пунктуален и точен. Если скажет, что будет в пять, то не опоздает ни на минуту", - прокомментировал пропажу Дависа Перконса Зелтиньш.

Член правления LRF осознанно во время разговора использовал глаголы в настоящем времени, а не в прошлом, сохраняя веру в том, что Перконса удастся найти живым и здоровым.

28-летний житель Олайне Давис Перконс пропал с воскресенья, 23 декабря 2018 года. Последний раз он замечен в социальных сетях в день пропажи, около 14 часов. Также известно, что сообщение в WhatsApp последний раз прочел в воскресенье, в 12:44.

Известно, что субботним вечером он гостил у друга в Риге, в Кенгарагсе, где провёл ночь с 22 на 23 декабря.

Давис ушёл от друга примерно в 14:00.

Приметы: рост 190 см, спортивного телосложения.

Был одет: в серые брюки, зимнюю куртку Camel, обут в черные ботинки.

При себе было: телефон, документы, кредитные карты, ID карта.