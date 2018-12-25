Разыскивается игрок сборной Латвии по регби Давис Перконс

Последний раз он замечен в социальных сетях в день пропажи, около 14 часов. Также известно, что сообщение в Whatsap последний раз прочел 23.12.2018 plkst 12:44.

По информации родных, в субботу вечером или ночью 22 декабря 2018 года Давис гостил у знакомого в Риге, в Кегарагсе. Со слов знакомого, Давис ушел около 2 часов дня, но точное время неизвестно, потому что сам знакомый в это время еще спал.

По информации родных пропавшего, в воскресенье вечером, 23 декабря после 17 часов в Олайне была найдена машина Дависа - Toyota Corolla. Машина припаркована в непривычном месте, довольно далеко от дома Дависа, совсем на другой стороне города.

Никаких сведений от пропавшего до сих пор нет. Телефон выключен.

ПРИМЕТЫ: рост 190 см, спортивного телосложения.

Был одет: в серые брюки, зимнюю куртку Camel, обут в черные ботинки.

При себе было: телефон, документы, кредитные карты, ID карта.