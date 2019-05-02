Чт, 2.05.2019
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Пациенты обеспокоены: приостановка распространения Rigvir грозит их здоровью и жизни

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Иллюстративное фото

ФОТО: Ivars Soikāns/LETA

В Министерство здравоохранения с просьбой отменить запрет на распространение лекарства Rigvir и восстановить доступность медикамента обратились 37 пациентов, информировал представитель министерства Оскар Шнейдерс.

Пациенты осудили дискуссии в СМИ об эффективности медикамента, потому что в онкологии не существует медикаментов, которые помогали бы во всех случаях.

"Решение приостановить распространение лекарств угрожает успешно начатой терапии и успешным результатам, достигнутым в течение нескольких лет", - говорится в письме.

Пациенты оценивают запрет на распространение Rigvir как выпад против страдающих меланомой. Пока идут проверки и оформление документов, вопрос о применении лекарства или отказе от него нужно оставить в ведении врача и пациента.

Пациенты утверждают, что приостановка распространения Rigvir грозит их здоровью и жизни, препятствует выздоровлению.

Как сообщалось, в связи с выявленными несоответствиями Государственное агентство лекарств решило приостановить распространение Rigvir до выяснения и устранения причины несоответствия, а Национальная служба здравоохранения решила исключить Rigvir из списка компенсируемых государством лекарств.

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