Пациенты обеспокоены: приостановка распространения Rigvir грозит их здоровью и жизни

В Министерство здравоохранения с просьбой отменить запрет на распространение лекарства Rigvir и восстановить доступность медикамента обратились 37 пациентов, информировал представитель министерства Оскар Шнейдерс.
Пациенты осудили дискуссии в СМИ об эффективности медикамента, потому что в онкологии не существует медикаментов, которые помогали бы во всех случаях.
"Решение приостановить распространение лекарств угрожает успешно начатой терапии и успешным результатам, достигнутым в течение нескольких лет", - говорится в письме.
Пациенты оценивают запрет на распространение Rigvir как выпад против страдающих меланомой. Пока идут проверки и оформление документов, вопрос о применении лекарства или отказе от него нужно оставить в ведении врача и пациента.
Пациенты утверждают, что приостановка распространения Rigvir грозит их здоровью и жизни, препятствует выздоровлению.
Как сообщалось, в связи с выявленными несоответствиями Государственное агентство лекарств решило приостановить распространение Rigvir до выяснения и устранения причины несоответствия, а Национальная служба здравоохранения решила исключить Rigvir из списка компенсируемых государством лекарств.