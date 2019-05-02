Пациенты обеспокоены: приостановка распространения Rigvir грозит их здоровью и жизни

Пациенты осудили дискуссии в СМИ об эффективности медикамента, потому что в онкологии не существует медикаментов, которые помогали бы во всех случаях.

"Решение приостановить распространение лекарств угрожает успешно начатой терапии и успешным результатам, достигнутым в течение нескольких лет", - говорится в письме.

Пациенты оценивают запрет на распространение Rigvir как выпад против страдающих меланомой. Пока идут проверки и оформление документов, вопрос о применении лекарства или отказе от него нужно оставить в ведении врача и пациента.

Пациенты утверждают, что приостановка распространения Rigvir грозит их здоровью и жизни, препятствует выздоровлению.