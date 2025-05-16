Впервые за десятки лет В Эстонию переехало меньше россиян, чем уехало

Власти граничащей с Эстонией Псковской области утверждают, что с начала 2025 года в этот российский регион из Эстонии переехало вдвое больше, как говорят в РФ, "соотечественников", чем за весь прошлый год.

Пятеро ушли на войну

За двенадцать месяцев 2024 года их было всего 11, а в январе-апреле текущего года уже 22.

"Люди не просто переезжают, но и успешно вливаются в жизнь региона. 71% переселившихся в прошлом году уже трудоустроены, а пятеро стали участниками СВО (так в РФ называется военная агрессия против Украины - прим.ред.)", - заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников о приезжающих, не уточнив, есть ли среди наемников выходцы именно из Эстонии.

В прошлом году счет переехавших из Эстонии на псковщину шел на единицы, о чем журналисты рассказывали в декабре. При этом все последние годы число граждан РФ, переехавших в Эстонию, существенно превышало число уехавших россиян.

В 2019 году - 1 671 россиянин приехал в Эстонию, уехали 782 гражданина РФ.

В 2020 - 1 417 приехали, 805 уехали.

В 2021 - 1 860 приехали, 808 уехали.

В 2022 - 1 918 приехали, 583 уехали.

В 2023 - 1 143 приехали, 719 уехали.

2024 год стал в этом смысле переломным, т.к. впервые за долгое время в Эстонию приехало меньше россиян, чем уехало, причем разница оказалась двукратная: 617 против 1150.