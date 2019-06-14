Обмануть возраст возможно! Секреты макияжа, если вам за...

Возрастной макияж - это... По словам профессионала, нет специальной техники "возрастной макияж", по аналогии, как, например, Smokey Eye. Возрастной макияж может быть каким угодно - со стрелками, дымчатый, классический, но при этом есть особенности нанесения косметики, определенные важные нюансы, о которых и пойдет речь на этот раз.

Когда начинается возрастной макияж?

"Все, конечно, зависит от состояния кожи, ухоженности, генетики, но в наше время этот рубеж можно обозначить с 50 лет и выше.

"Будем откровенны, сегодня в 40 лет себя еще никто возрастным не считает", - отмечает наш эксперт, профессиональный визажист Татьяна Григорьева.

Как часто такие клиентки оказываются в кресле профессионала?

По наблюдениям Татьяны, возрастные женщины составляют около 35-40% от общего количества клиентов.

"Такие женщины как раз могут себе позволить профессиональный макияж, они платежеспособные и понимают, для чего это делают", - поделилась она.

Конечно, есть и такая категория женщин, которые попадают к визажисту случайно, например, когда дочь уговорила маму сделать профессиональный макияж на ее свадьбу, подарила ей такой опыт. Как рассказала Татьяна, такие женщины садятся в кресло со словами:

"Мне немножко, мне ничего не надо особенного".

По ее наблюдениям, женщины этого поколения менее эмоциональны - сделав первый профессиональный макияж в жизни, они не выражают эмоции из серии: "Ой, как классно, надо сделать сэлфи, выложу в сториз". Они более сдержанные в эмоциях.

"Бывает и такое, что после профессионального макияжа женщине настолько непривычно, что она не понимает, красиво ли это... Если она привыкла подводить себе черным карандашом нижнюю слизистую и в принципе больше ничего не красить или брови дугой рисовать - и ее это устраивает, потому что она так красится 20 лет, не факт, что эта женщина оценит макияж от профессионала, который выполнен действительно красиво, правильно и грамотно.

Некоторым кажется, что с черной слизистой они выглядят лучше, и такие про себя думают: "Верните мне обратно мою дугу". Но я физически не могу этого сделать, у меня рука не поднимется", - признается визажист.

Она отмечает, что человек должен сам к этому прийти.

"Если женщина не готова, если ей ближе голубая тень на все веко, черный каял и она всю жизнь так делает - то это не всегда можно сломать. Кто-то готов перестроиться, выйти на другой уровень, принять и перестроиться. А кто-то не готов к новой информации - он просто не слышит, не видит, не хочет, и заставлять такую женщину и доказывать с пеной у рта "Да не красьте вы эту слизистую" не стоит", - признала Татьяна.

Тонкости возрастного макияжа