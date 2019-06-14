Обмануть возраст возможно! Секреты макияжа, если вам за...

Возраст... Как бы мы с ним ни боролись, он тихо делает свое дело. На этот раз в рамках рубрики "Визажист знает" поговорим о тонкостях возрастного макияжа - какие нюансы необходимо учитывать, если вам около 50 и больше?
Возрастной макияж - это...
По словам профессионала, нет специальной техники "возрастной макияж", по аналогии, как, например, Smokey Eye. Возрастной макияж может быть каким угодно - со стрелками, дымчатый, классический, но при этом есть особенности нанесения косметики, определенные важные нюансы, о которых и пойдет речь на этот раз.
Когда начинается возрастной макияж?
"Все, конечно, зависит от состояния кожи, ухоженности, генетики, но в наше время этот рубеж можно обозначить с 50 лет и выше.
"Будем откровенны, сегодня в 40 лет себя еще никто возрастным не считает", - отмечает наш эксперт, профессиональный визажист Татьяна Григорьева.
Как часто такие клиентки оказываются в кресле профессионала?
По наблюдениям Татьяны, возрастные женщины составляют около 35-40% от общего количества клиентов.
"Такие женщины как раз могут себе позволить профессиональный макияж, они платежеспособные и понимают, для чего это делают", - поделилась она.
Конечно, есть и такая категория женщин, которые попадают к визажисту случайно, например, когда дочь уговорила маму сделать профессиональный макияж на ее свадьбу, подарила ей такой опыт. Как рассказала Татьяна, такие женщины садятся в кресло со словами:
"Мне немножко, мне ничего не надо особенного".
По ее наблюдениям, женщины этого поколения менее эмоциональны - сделав первый профессиональный макияж в жизни, они не выражают эмоции из серии: "Ой, как классно, надо сделать сэлфи, выложу в сториз". Они более сдержанные в эмоциях.
"Бывает и такое, что после профессионального макияжа женщине настолько непривычно, что она не понимает, красиво ли это... Если она привыкла подводить себе черным карандашом нижнюю слизистую и в принципе больше ничего не красить или брови дугой рисовать - и ее это устраивает, потому что она так красится 20 лет, не факт, что эта женщина оценит макияж от профессионала, который выполнен действительно красиво, правильно и грамотно.
Некоторым кажется, что с черной слизистой они выглядят лучше, и такие про себя думают: "Верните мне обратно мою дугу". Но я физически не могу этого сделать, у меня рука не поднимется", - признается визажист.
Она отмечает, что человек должен сам к этому прийти.
"Если женщина не готова, если ей ближе голубая тень на все веко, черный каял и она всю жизнь так делает - то это не всегда можно сломать. Кто-то готов перестроиться, выйти на другой уровень, принять и перестроиться. А кто-то не готов к новой информации - он просто не слышит, не видит, не хочет, и заставлять такую женщину и доказывать с пеной у рта "Да не красьте вы эту слизистую" не стоит", - признала Татьяна.
Тонкости возрастного макияжа
Самый главный момент - это количество косметики. При возрастном макияже очень важно использовать минимум, просто наносить ее грамотно. Во-вторых, должны использоваться специальные продукты, которые помогают омолодить - предпочтение необходимо отдавать легким текстурам.
Подготовка кожи
Первое, с чего необходимо начинать макияж - это хорошо подготовить кожу: максимально ее увлажнить и напитать.
Как правило, возрастная кожа - это уже более сухая кожа, истонченная, у которой нет сияния, появляется некая серость и зернистость. Это происходит из-за того, что меняется рельеф овала лица: появляются морщинки, углубления, бороздки.
"Это значит объем и тень - на лице в принципе теперь меньше света, больше тени. Само лицо становится более сероватым, а также появляется пигментация преимущественно коричневатого и сероватого оттенка. Равномерность тона лица постепенно уходит", - отмечает визажист.
Поэтому она рекомендует еще до нанесения макияжа использовать серумы, сыворотки, маску, пилинг - все, что поможет освежить кожу.
Татьяна рекомендует SENSAI Silk Peeling - он наносится на минуточку, после чего смывается, а кожа становится очень гладенькой, смягченной, на нее однозначно лучше будет ложиться тональное средство.
По ее мнению, при возрастном макияже предпочтительнее работать продуктами люкс-сегмента и применять экстренные решения для того, чтобы максимально подготовить кожу.
По времени возрастной макияж дольше не занимает, но определенное время необходимо рассчитать на масочки, патчи под глаза, для того, чтобы убрать некоторую отечность. Помимо маски и пилинга необходимо использовать уходовые средства, гель-кремы.
"Лучше всего для возрастного макияжа использовать кофеиносодержащие продукты с экстрактами водорослей, которые снимают отечность", - отмечает специалист.
Предлагаем еще некоторые из рекомендованных Татьяной "экстренных решений" по подготовке кожи к макияжу:
Тональные средства
Как мы уже выяснили, если кожа максимально увлажнена, она будет смотреться более гладкой, и на нее все будет лучше наноситься.
Только после уходовых средств мы переходим к тональным. При этом следует отметить, что подойдут не все - лучше подбирать легкие, немножко подлипающие тональные средства, которые создают эффект лифтинга, а также с небольшим светоотражением, которое возвращает коже свет и таким образом делает ее свежее.
По мнению Татьяны, самый подходящий для возрастной кожи - это Make Up For Ever Liquid Lift Foundation, отлично справляется со своей задачей и Shiseido Synchro Skin.
Как отмечает Татьяна, можно даже обойтись только консилером:
"Если кожа без каких-то особых имперфекций и высыпаний, достаточно нанести консилер лишь на определенные участки и не наносить на все лицо, не перегружать его".
По опыту профессионала, если наносить на лицо продукты плотнее, сразу создается эффект маски. С возрастом у кожи уже нет такого тонуса - любая плотность на лице провисает кожу: "На молодой, упругой коже - ты нанес, натамповал тональное средство, и сама кожа все держит, а с возрастной оно словно тянет все вниз".
Татьяна рекомендует невесомые консилеры брендов Yves Saint Laurent (Touche Eclat) и Estee Lauder (Duble Wear Brush-On Glow):
Макияж глаз
В макияже глаз главный акцент необходимо делать на верхнее веко, ни в коем случае не на нижнее. При работе с верхним веком глаз открывается, освежается и выглядит более отдохнувшим.
Помимо этого, не надо использовать плотные текстуры, водостойкие продукты - они соберут складочки, утяжелят глаза, подчеркнут морщинки. Предпочтение необходимо отдавать невесомым продуктам декоративной косметики.
"Чтобы открыть глазик, можно использовать под арочку немножко теней, или румяна, или бронзер - буквально остаточки", - отмечает Татьяна.
По ее опыту, на глазах лучше сделать акцент на ресничках - можно прокрасить между, можно вклеить пучки своей длины для густоты - глазки сразу становятся выразительными, но в то же время не перенакрашены тенями.
Также для макияжа глаз не надо использовать крупные блестки - можно взять блеск, создать легкое сияние, но никакого перламутра, металлика, глиттеров, добавляет она.
"Продукты с легким шиммером сделают кожу визуально более гладкой, а продукты очень блестящие, с крупными блестками, наоборот, подчеркнут морщинки", - напоминает она.
Нижнюю слизистую лучше красить не темным, а светлым карандашом, советует эксперт:
"С возрастом белок становится не таким белым, цвет глаз уже не такой четкий, и слизистая зачастую красноватая. Для того, чтобы вернуть глазу свежесть, молодость и бодрость, необходимо использовать светлый карандаш по слизистой. Но не белый, потому что от белого глаза буду словно заплаканные либо сонные. К тому же на контрасте белого карандаша белок будет смотреться еще более желтым и мутным".
Брови
В свою очередь, в бровях самое главное не рисовать их очень темными - это придает возраст. Также не надо рисовать их очень широкими или тоненькими - оптимальная ширина где-то 5 мм, отмечает профессионал.
Важный нюанс - не прорисовать хвостик бровки, начиная от верхней точечки, не стоит привлекать к нему внимание:
"Дело в том, что зачастую в возрастном макияже преобладают падающие линии над восходящими, лицо с возрастом словно устремляется вниз, поэтому хвостики бровки, когда их ярко прорисовывают, тоже смотрят вниз, таким образом еще больше подчеркивая возраст".
По признанию визажиста, этот хвостик можно в принципе не трогать - пускай он по отношению к основной бровке будет такого же оттенка или даже светлее.
"Кстати, очень яркий пример такого подхода - Джейн Фонда (81) - у нее тельце бровки темненькое, и в то же время никогда не закрашен хвостик. Это омолаживает. Это грамотный пример хорошего возрастного макияжа", - отмечает Татьяна.
Убедитесь сами!
Линии молодости!
Отсюда крайне важный нюанс возрастного макияжа - все линии в лице должны идти по диагонали наверх - линия брови, глаза, скул, губ, все необходимо подтягивать наверх (как на картинке). Придерживаясь этих линий, можно визуально создать лифтинг-эффект.
Румяна
С румянами главный принцип - отказаться от жесткой коррекции овала лица и темно-коричневых корректоров, отдав предпочтение кремовым продуктам, с помощью которых можно освежить лицо.
Профессионал советует конкретные средства от Make Up For Ever - Face Color (300 номер), у MAC отличные тона Warm Soul, Gingerly, Naturally Flawless, у Shiseido есть шикарные румяна-вуаль Minimalist (7-й номер):
"Я использую преимущественно кремовые продукты - моделировку делаю кремовыми румянами, ставлю их под скуловую впадину, наношу на боковые поверхности лба, по периферии овал лица ими подчеркиваю. Тени тоже использую кремовые, просто легкие текстуры, а не водостойкие", - поделилась Татьяна.
Она добавляет, что старается не припудривать лицо для того, чтобы кожа выглядела живой, сияющей и увлажненной.
Если все же необходимо использовать пудру, чтобы чуть-чуть зафиксировать макияж или минимизировать лишний блеск, профессионал рекомендует очень легкую, тоненькую пудру от Shiseido.
Оттенки
Как признает визажист, в целом при возрастном макияже необходимо стремиться к естественности - натуральным цветам - к тому, что присутствует в природе, тогда лицо будет выглядеть более моложавым.
То есть преимущественно лучше использовать теплые оттенки - не стоит использовать контрастные и яркие, это выглядит грубовато.
Макияж губ
С возрастом контур губ становится более размытым, теряется четкость, уходит форма и объем. Поэтому необходимо с помощью карандашика вернуть эту четкость форме, также можно немножко увеличить губы, при этом не выходя за их естественные границы.
"Четкая форма губ омолаживает. К тому же с возрастом губы можно красить поярче. Все потому, что так мы смещаем акцент с глаз. Следует понимать, что на глазах у нас больше тоненькой кожи, которая подвержена растяжению, морщинкам - чем больше мы наносим продуктов туда, тем больше мы подчеркиваем текстуру кожи (морщины) и возраст. Поэтому при возрастном макияже на лице и на глазах мы минимизирует продукты декоративной косметики, а на губах можем разгуляться", - напоминает Татьяна.
"Губы - их яркость и форма - это свидетельство о молодости, сексапильности, с возрастом это немного уходит... Поэтому, когда мы красим губы, мы возвращаем эту женственность", - добавляет она.
Однако следует учитывать, что с возрастом на губах появляются бороздки, поэтому необходимо использовать специальные продукты, такие как праймер или восковый карандаш, который наносится еще до цветных продуктов с одной лишь целью - заполнить эти промежутки, чтобы по ним не растекалась помада.
Татьяна рекомендует продукты от Bobbi Brown, Make Up For Ever - такими бесцветными карандашиками создается контур губ, своей текстурой они разглаживают складочки и не позволяют растечься помаде, работая как своеобразный барьер.
Татьяна отмечает, что порой достаточно и просто нанести водостойкий карандаш для губ, сделав им контур и заштриховав немного губы, а поверх него отдать предпочтение помаде, не блеску.
"Лучше красить помадой, начиная от центра губ и далее чуть-чуть распределять к периферии. Не наоборот!" - подчеркивает Татьяна.
В заключение фотографии некоторых известных дам, которые поняли и грамотно соблюдают "тонкости возрастного макияжа":
Julianne Moore attends the screening of "Les Miserables" during the 72nd annual Cannes Film Festival on May 15, 2019 in Cannes, France. #juliannemoore #nicolekidman #kristenstewart #naomiwatts #merylstreep #cateblanchett #emmastone #jessicachastain #amandaseyfried #katewinslet #juliaroberts #ninadobrev #markruffalo #joshhutcherson #scarlettjohansson #brielarson #robertpattinson #ryangosling #samclaflin #liamhemsworth #eddieredmayne #chloegracemoretz #tomcruise #kitharington #aliciavikander #lilycollins #alexanderskarsgard #blakelively #winonaryder #cannes
Напомним, героиня нашей рубрики - профессиональный визажист и сертифицированный преподаватель Татьяна Григорьева.
В профессии 10 лет, прошла обучение и работала в салоне Poetica в Риге, повысила квалификацию в академии Make Up For Ever в Париже, окончила международную школу стилистов имени Бируты Магеле, прошла обучение в школе Icon Face в Москве. Ныне свободный визажист, мастер по бровям и один из ведущих преподавателей в "Профессиональной школе стилистов" в Риге - лучшей в своем роде!