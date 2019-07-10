TVNET продолжает знакомить вас с футболистами, которые защищают цвета сборной Латвии. Наш сегодняшний гость - нападающий польского клуба «Медзь» Валерий Шабала, который является самым результативным игроком из ныне действующих футболистов национальной команды.

Валерий Шабала

Дата рождения: 12.10.1994

12.10.1994 Позиция: Нападающий

Нападающий Матчи/голы за сборную: 52/12

52/12 Клуб: «Медзь», (Легница, Польша)

Блиц-интервью. 20 вопросов Валерию Шабале

Про польский язык и дружбу с Гутковским

На YouTube можно найти видео, где Валерий Шабала перед матчем сборных Польши и Латвии в рамках отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года рассказывает о расстановке нашей команды и перечисляет игроков стартового состава. Это видео опубликовано на YouTube-канале польской команды «Подбескидзе», за которую ещё весной выступал Валерий.

Чем же это видео интересно? Да тем, что Валерий рассказывает обо всём этом на польском языке. При чём делает это так хорошо, что даже в комментариях люди отмечают его красивое произношение.

Шабала рассказывает, что язык выучил сам, без репетиторов. Слушал, запоминал и теперь может разговаривать не только на футбольные темы, но и давать интервью, обсуждать бытовые проблемы и общаться в магазине.

«У меня в команде были хорошие партнёры, которые не шутили надо мной, когда я говорил неправильно, а поправляли меня и говорили, что правильно говорить вот так. Так за два года я и выучил язык», - рассказывает Шабала.

Футболист рассказал, что в целом, минувший сезон оценивает хорошо, но первой частью он недоволен из-за того, что долго не мог «раскачаться» и начать забивать. Стоит отметить, что Шабала скромничает, ведь в завершившемся сезоне латвийский футболист забил 12 голов и стал лучшим бомбардиром первой польской лиги. Кроме того, Шабалу признали лучшим нападающим.

ФОТО: Jakub Ziemianin (www.tspodbeskidzie.pl)

Интересно, что другой игрок сборной Латвии Владислав Гутковскис, который также выступает в первой лиге Польши, в минувшем сезоне забил 9 голов. Так что конкуренция между футболистами есть не только в национальной команде, но и в чемпионате.

«Да, конечно, мы шутим на эту тему. Мы в принципе очень хорошие друзья. В Польше очень много времени проводим вместе и здесь, в Латвии, во время отпуска, тоже очень много свободного времени проводили», - рассказал Валерий.

Бельско-Бяла - это небольшой по польским меркам город, в котором находится команда «Подбескидзе». Маленький старый город, симпатичные кафе, недалеко находятся горы - то, что нужно для поездки на выходные. Кроме того, довольно близко находится город Закопане, который является крупнейшим центром зимних видов спорта в Польше. Правда, по контракту футболистам нельзя кататься на горных лыжах, но город настолько живописен, что туда можно ездить даже летом.

Что касается полюбившихся мест в Польше, то Шабала признаётся, что не было возможности покататься и посмотреть всю страну. В основном он исследовал свой регион. Одним из самых красивых мест Валерий считает Живецкое озеро, которое находится прямо в горах.

Раньше в Польше играло больше наших игроков, но по разным причинам сейчас из тех, кто вызывается в сборную, осталось лишь четверо - Валерий Шабала, Владислав Гутковскис, Павел Штейнбор и Игорь Тарасов.

«В прошлом году я ездил к Игорю на игру, потом поужинали. Он живёт во Вроцлаве и это не очень далеко от меня получается - 2,5 часа по автобану и ты на месте», - рассказывает Валерий.

А вот со Штейнбором общаться получается реже. В прошлом году у «Арки» и «Подбескидзе» была игра в Кубке Польше, тогда латвийским футболистам удалось пересечься.

«Паша живёт на другом конце Польши, а это не другой конец Латвии. Это 700 км», - говорит Шабала.

Из первой польской лиги в первую польскую лигу

Этим летом у Шабалы истёк контракт с «Подбескидзе», поэтому футболист находился в поисках нового клуба. Интересно, что у латвийского игрока был контракт 2+1 и почему клуб не продал Шабалу до этого и не попытался заработать на трансфере - остаётся загадкой.

«У нас был один президент, потом пришёл новый. В конце марта нужно было объявить - продлевают мне контракт или нет. У меня, в случае продления, был пункт о повышении зарплаты. Новый президент сказал, что клуб не готов сейчас платить такие деньги и на таких условиях они не готовы к продлению контракта. Предложили разговаривать о новом контракте на похожих условиях, которые были до этого», - рассказывает футболист.

По словам Валерия, у него было одно предложение из Экстракласы (прим. ред. высший футбольный дивизион Польши), а также два варианта из Латвии - РФШ и «Лиепая».

На момент записи интервью было непонятно, где продолжит карьеру Шабала, но он отмечал, что не видит большого смысла переходить в другую команду из первой польской лиги, потому что у этой команды будет такая же цель, как и у «Подбескидзе» - выйти в Экстракласу. Что касается возвращения в Латвию, то Шабала отмечал, что этот вариант для него самый последний из тех, которые он бы стал рассматривать.

В конце июня стало известно, что Валерий Шабала подписал контракт с клубом «Медзь» из города Легница и следующий сезон проведёт в первой лиге. Видимо, неожиданно, в этом появился какой-то смысл.

В следующем сезоне первую лигу Польши ждут нововведения. В Экстракласу выйдет не две, а три команды. Клубы, занявшие первое и второе места выйдут напрямую, а команды с третьего по шестое будут играть плей-офф - победитель получит путёвку в Экстракласу.

ФОТО: Latvijas Futbola federācija (lff.lv)

О нежелании возвращаться в Латвию

Что касается «невозвращения» в Латвию, то эту тему мы попытались раскрыть более детально. Валерий категорично заявлял, что это самый крайний вариант и это вряд ли случится, потому что у него были предложения из других клубов в той же Польше.

По мнению футболиста, игра в первой польской лиге - это лучше, чем выступления в рижских командах.

Что касается финансовой стороны вопроса, то Шабала говорит, что в чемпионате Латвии можно заработать даже больше, чем в первой польской лиге. Почему тогда не хочется играть дома, выступать в еврокубках и зарабатывать больше, чем на чужбине?

«Дело же не только в финансах. Я не могу сказать, что в первой лиге уровень футболистов выше, но там сам темп и скорость игры будут повыше, чем в чемпионате Латвии. Всё что касается околофутбола, тренировочных полей, стадионов - там не то, чтобы чуть-чуть, там всё на голову выше, чем в Латвии», - говорит Шабала.

Валерий Шабала (слева) в составе "Риги" ФОТО: Zigismunds Zālmanis, "Riga FC"

Отдельного упоминания заслуживают люди, которые приходят на стадион. Шабала говорит, что в Польше нет такого, что на матче присутствует 200 человек. Справедливости ради стоит сказать, что и в Латвии такого нет - зачастую у нас приходит гораздо меньше.

«Когда происходят какие-то важные матчи или дерби, то на эти игры приходит по 5-8 тысяч. В прошлом году на матч с «Катовице» пришло 12,5 тысяч болельщиков», - рассказывает Валерий.

С этим сложно не согласиться. В Польше освещается не только Экстракласа, но и матчи первой лиги. Шарфики, футболки, наклейки с футболистами, магнитики, вымпелы, газеты, журналы, клубное телевидение, YouTube-каналы - всё это есть практически у всех польских футбольных команд. Шабала рассказывает, что две главные игры тура в первой лиге, показывают по телеканалу Polsat Sport (прим. ред. один из крупнейших спортивных телеканалов в Польше).

Много ли команд в чемпионате Латвии может похвастаться подобным? Далеко за примером ходить не нужно. У «Вирслиги» есть Twitter, куда можно зайти посмотреть результаты матчей, лучшие моменты тура и так далее. А посмотреть актуальную таблицу после каждого тура нельзя. То есть можно, но её туда добавят через 2-3 дня после сыгранных матчей.

«А какой резонанс был, когда сборная Латвии играла с Польшей! После игры я не мог 3 часа выйти со стадиона. Польские журналисты, видео, интервью. Там любят футбол. Там за ним следят», - говорит Шабала.

Об арендах и главной ошибке в карьере

Для своего достаточно юного возраста за плечами у Шабалы целый ряд из европейских клубов - бельгийский «Брюгге», кипрский «Анортосис», чешские «Яблонец» и «Пршибрам», словацкий «ДАК 1904». Если к этому ещё добавить просмотры в киевском «Динамо», лондонском «Арсенале», итальянском «Удинезе» и английском «Ноттингем Форест», то получается очень впечатляющее резюме.

Оглядываясь назад Шабала говорит, что ни о чём не жалеет, но главная ошибка, которую он допустил - это уезд из «Брюгге» в аренду на Кипр.

«Я считаю, что если бы я остался, тренировался бы с первой командой, играл за вторую, то думаю, что в какой-то момент свой шанс получил бы. Я выбрал более простой путь, что ли», - вспоминает Шабала.

С Кипром, кстати, связана довольно интересная история, после которой о Шабале начали говорить будто он заболел «звёздной болезнью». По словам футболиста, всё не совсем так, как об этом писали.

«Я мало играл на Кипре, а аренда была рассчитана на целый сезон. Они изначально намекали на то, чтобы разорвать арендное соглашение, но я хотел доиграть сезон до конца. На одной из игр меня отправили разминаться. На 92-й минуте тренер меня зовёт, я начинаю переодеваться, а затем тренер, который этого никогда не делает, спрашивает у тренера по физ. подготовке - он готов? Тот отвечает - нет. Вместо меня выпустили другого, а после игры начали писать как будто я отказался выходить на замену. Я думаю, что это даже не личное с тренером, а это шло от клуба. Через две недели мы разорвали арендное соглашение», - вспоминает Шабала.

Из всех аренд, в которых побывал Валерий с наибольшим удовольствием он вспоминает чешский «Яблонец». Футболист рассказывает, что остался доволен своей игрой там, но, к сожалению, в конце травма помешала закончить сезон.

«Яблонец» в том сезоне занял третье место в чемпионате Чехии и добрался до финала Кубка. Кроме всего прочего, Шабала отмечает хороших партнёров по команде и в частности Руслана Мингазова, с которым они когда-то вместе играли в «Сконто».

Догнать Верпаковскиса

Из действующих футболистов сборной Латвии Шабала лидер в списке бомбардиров. На счету 24-летнего футболиста 12 забитых мячей и до рекорда национальной команды, который принадлежит Марису Верпаковскису (29), ему осталось забить 17 голов.

ФОТО: Reuters/LETA

Футболист не скрывает, что ставит перед собой цель догнать Верпаковскиса. Стоит отметить, правда, что в последний раз в цветах национальной команды Шабала забивал в 2017 году (дубль Андорре). Не стоит удивляться, что это было так давно. Сборная Латвии по футболу в принципе довольно редко забивает. В последних 10 матчах, например, латвийские футболисты забили всего три мяча. Важно добавить, что под управлением нового тренера Славиши Стояновича Шабала вышел на поле лишь в одном из четырёх матчей.

«У нас был разговор с тренером на последнем сборе. Он меня сам позвал. Если вкратце, то я не в основе из тактических соображений. Ему в нападении нужен более высокий форвард, как Гутковскис. Стоянович считает меня другого типа нападающим», - рассказал Шабала.

Такие разговоры между игроком и футболистом, конечно же, необходимы. Но разве подобное не лишает мотивации играть в футбол? Вряд ли Валерий Шабала сможет вырасти на несколько сантиметров и тренер выпустит его в основном составе.

«У нас всегда, то чуть лучше, то чуть хуже. Что теперь всё бросать, когда стало хуже? Что теперь, приезжать в сборную только тем, кто выйдет на поле? Свой шанс всегда получишь», - считает игрок.

ФОТО: EPA/Scanpix

Последние три матча Валерий смотрел за играми со скамейки запасных. Последние два матча прошли на рижском стадионе «Даугава» и очень бурно обсуждались потом в футбольном сообществе. Для тех, кто запамятовал напомним, что сборная Латвии сначала уступила Израилю (0:3), а затем была разбита Словенией (0:5).

«Что случилось в матче со Словенией? У меня нет объяснения. Я в сборной сыграл 52 игры, плюс те матчи, за которыми смотрел со скамейки запасных. На мой взгляд это худший матч в исполнении нашей команды», - считает футболист.

Очень хочется верить, что и для нас, для футбольных болельщиков, этот матч станет худшим из тех, что мы видели в исполнении нашей сборной. В сентябре подопечных Славиши Стояновича ожидает две игры (против Австрии и Северной Македонии). Продолжаем верить в команду!