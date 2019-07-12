В Риге техосмотр был провален дважды, в Елгаве - пройден с первого раза. Как так, и что делать?

"Поехала проходить техосмотр. Прошла, а точнее не прошла его очень быстро. За пару минут парень наставил кучу двоек (согласно комментариям под постом, речь идет о трещинах в тормозных шлангах, проблемах с подшипником и фарой - Прим.ред).

Поскольку постоянно пользуюсь машиной и ребенка вожу в детский садик, мне сказали, что с такими ошибками нужно обязательно поменять все, а иначе может случиться беда. На следующий день нашла сервис, на Юрмалас гатве R1, кажется. Поехала туда с этим протоколом.

Они посмотрели на меня и сказали, что ничего делать не надо - все нормально. Пришел второй механик и сказал, что вообще не понимает, что я тут делаю", - рассказала Сабина.

Например, в протоколе говорилось, что одна фара светит низко, однако механика смутило то, что обе фары светили одинаково. Девушку отправили восвояси, даже не взяв с нее денег.

Уже из самого сервиса она позвонила в CSDD, чтобы поговорить с главным по смене. Говорили о том, почему "столько двоек", если все в порядке? Девушку пригласили приехать еще раз.

"Приехала, попросила позвать главного. На это раз уже никаких проблем не нашли... кроме подшипника", - поделилась она.

Но Сабина была четко уверена в своей правоте - в сервисе ее убедили, что в машине все идеально. Поэтому она предложила старшему по смене на станции техосмотра CSDD, что она проверит свой автомобиль в официальном Audi центр для того, чтобы получить официальную бумагу: если нарушение найдется, она все оплатит, а если не будет никаких проблем - то оплачивать будет CSDD.

На данное предложение девушке отказали, предложив поехать в "независимый сервис CSDD", где машину еще раз проверят. Однако, она на это не согласилась, ведь уже была твердо уверена в том, что с машиной все в норме и зачем снова доказывать этому же учреждению, что все в порядке.

Попросив заключение, в котором говорилось, что со всем, кроме подшипника, все хорошо, девушка отправилась проходить техосмотр в Елгаву.

"Там три механика работали. Один долго стоял и смотрел то в бумагу, то на машину. Потом берет - клеит наклейку. Я подхожу, спрашиваю, все ли в порядке, отвечает "да". Объясняю ситуацию, отвечает: "Я вижу, что вы ничего не меняли". В общем, он был в смятении от того, что понаписали коллеги", - продолжила Сабина.

Девушка, убедившись в своей правоте, решила идти до конца - она с документами отправилась обратно в Ригу к главному механику, который согласился с тем, что произошла ошибка, однако он начал настаивать на том, что "подшипник все же поменяли". На что девушка ответила: