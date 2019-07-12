В Риге техосмотр был провален дважды, в Елгаве - пройден с первого раза. Как так, и что делать?
Некоторое время назад в социальной сети Facebook появился пост, в котором девушка рассказала, как она проходила техосмотр - в Риге она не прошла его дважды, но при этом, совершенно ничего не исправляя в машине, с первого раза прошла его в Елгаве. Как так? Представляем историю девушки в подробностях и комментарий CSDD.
"Поехала проходить техосмотр. Прошла, а точнее не прошла его очень быстро. За пару минут парень наставил кучу двоек (согласно комментариям под постом, речь идет о трещинах в тормозных шлангах, проблемах с подшипником и фарой - Прим.ред).
Поскольку постоянно пользуюсь машиной и ребенка вожу в детский садик, мне сказали, что с такими ошибками нужно обязательно поменять все, а иначе может случиться беда. На следующий день нашла сервис, на Юрмалас гатве R1, кажется. Поехала туда с этим протоколом.
Они посмотрели на меня и сказали, что ничего делать не надо - все нормально. Пришел второй механик и сказал, что вообще не понимает, что я тут делаю", - рассказала Сабина.
Например, в протоколе говорилось, что одна фара светит низко, однако механика смутило то, что обе фары светили одинаково. Девушку отправили восвояси, даже не взяв с нее денег.
Уже из самого сервиса она позвонила в CSDD, чтобы поговорить с главным по смене. Говорили о том, почему "столько двоек", если все в порядке? Девушку пригласили приехать еще раз.
"Приехала, попросила позвать главного. На это раз уже никаких проблем не нашли... кроме подшипника", - поделилась она.
Но Сабина была четко уверена в своей правоте - в сервисе ее убедили, что в машине все идеально. Поэтому она предложила старшему по смене на станции техосмотра CSDD, что она проверит свой автомобиль в официальном Audi центр для того, чтобы получить официальную бумагу: если нарушение найдется, она все оплатит, а если не будет никаких проблем - то оплачивать будет CSDD.
На данное предложение девушке отказали, предложив поехать в "независимый сервис CSDD", где машину еще раз проверят. Однако, она на это не согласилась, ведь уже была твердо уверена в том, что с машиной все в норме и зачем снова доказывать этому же учреждению, что все в порядке.
Попросив заключение, в котором говорилось, что со всем, кроме подшипника, все хорошо, девушка отправилась проходить техосмотр в Елгаву.
"Там три механика работали. Один долго стоял и смотрел то в бумагу, то на машину. Потом берет - клеит наклейку. Я подхожу, спрашиваю, все ли в порядке, отвечает "да". Объясняю ситуацию, отвечает: "Я вижу, что вы ничего не меняли". В общем, он был в смятении от того, что понаписали коллеги", - продолжила Сабина.
Девушка, убедившись в своей правоте, решила идти до конца - она с документами отправилась обратно в Ригу к главному механику, который согласился с тем, что произошла ошибка, однако он начал настаивать на том, что "подшипник все же поменяли". На что девушка ответила:
"Вы издеваетесь? От вас я выехала в 13:00, а в 15:45 в Елгаве прошла техосмотр. Это нереально. Я бы тогда не раздувала из этого проблему".
В конце концов, свою вину на станции техосмотра CSDD признали полностью.
В качестве компенсации девушка попросила вернуть деньги за повторные техосмотры: в Риге - 16 евро, в Елгаве - 14.50. За моральный ущерб Сабина попросила 100 евро, так как ей пришлось потратить деньги на то, чтобы нанять няню, которая приглядывала за детьми, а также потратить свое личное время.
С Сабиной связалась компания SIA Auteko & TUV Latvija (отвечает за техосмотр в CSDD), сообщив, что работа сотрудников застрахована, и компенсацией займутся страховщики.
Позднее девушка сообщила, что ей страховщики пообещали выплатить сумму за повторные техосмотры, в свою очередь за моральный ущерб обязались выплатить 50 евро, вместо запрошенных 100. По ее словам, с инспектором, который проводил техосмотр, была проведена беседа.
Русский TVNET обратился за комментарием ко второй стороне - CSDD.
"Система оценки транспортных средств на техосмотре является одинаковой во всей стране. Это обеспечивает одинаковую оценку автомобиля в Даугавпилсе, Риге, Балви, а также на станциях технического осмотра других городов.
Мы эту систему непрерывно развиваем и улучшаем, что позволяет нашим клиентам получить высокую степень доверия в техническом осмотре и оценке инспектора.
В случае, если клиент не согласен с оценкой инспектора, то в 11-ом разделе постановления Кабинета министров №295 "Правила о государственном техническом осмотре транспортных средств и техническом контроле на дорогах" описан порядок обжалования решения", - сообщил представитель дирекции Роландс Румба.
"Во второй половине протокола технического осмотра содержится выдержка из этого раздела. Мы всегда призываем клиентов тщательно ознакомиться с этой информацией.
В данном конкретном случае оценка инспектора была обжалована старшим смены. Оценив все обстоятельства, констатировано, что первая оценка некорректна, и, соответственно, она была исправлена", - подытожил представитель дирекции.