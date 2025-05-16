В Германии задержан преступник из Латвии. Его искали четыре года

Немецкая полиция задержала на Центральном железнодорожном вокзале города Дортмунд разыскиваемого уже несколько лет преступника из Латвии. Сейчас мужчина находится в заключении. Что известно о задержанном?
Как отмечается в пресс-релизе полиции, в субботу, 10 мая, около 17:00, полицейские проверили мужчину. В ходе проверки выяснилось, что в отношении него выдан ордер на арест по требованию прокуратуры Дортмунда.
Окружной суд города вынес ему приговор еще в ноябре 2021 года. Его поиски заняли почти 4 года.