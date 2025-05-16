В Риге за серию краж с автомоек самообслуживания задержан мужчина

В период с февраля по апрель в рижском Зиемельском управлении Госполиции было зарегистрировано семь эпизодов краж, совершенных в результате взлома автоматов оплаты автомоек самообслуживания. Были украдены разные суммы, например, в одном случае было похищено 1800 евро, во втором - 500 евро.

Стражи порядка в ходе оперативных мероприятий, в том числе проверяя записи с камер видеонаблюдения, опознали возможного виновного мужчину.

Он был объявлен в розыск. Возможный вор не находился по одному адресу, и выяснение его местонахождения потребовало времени, однако полиция yапала на его след. В сотрудничестве с сотрудниками муниципальной полиции Риги 12 мая подозреваемый был задержан.

Возможный вор - мужчина 1981 года рождения, ранее он был судим за имущественные преступления.

Полиция получила информацию, что

подозреваемый мужчина, возможно, связан и с другими преступлениями - все свидетельствует о том, что в этом году он из магазина цветов в Риге, в Вецмилгрависе, украл вещи, а в другом месте похитил велосипед.

В связи с произошедшим начато несколько уголовных процессов.

Суд применил к мужчине меру пресечения в виде заключения под стражу.