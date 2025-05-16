Зеленский призвал ужесточить санкции против России, если та не согласится на прекращение огня

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу призвал союзников наложить на Россию новые санкции, если та на переговорах в Стамбуле не согласится на безусловное прекращение огня, пишет DPA.
"Наш главный приоритет - полное, безусловное и справедливое прекращение огня. Это должно произойти немедленно, чтобы остановить убийства и создать прочную основу для дипломатии", - заявил Зеленский, обращаясь к лидерам на заседании Европейского политического сообщества (EPC) в Тиране, Албания.
Он отметил, что если представители России в Стамбуле не согласятся на прекращение огня, мир должен отреагировать. "Нужна сильная реакция, включая санкции против российского энергетического сектора и банков", - указал президент.
"Давление должно продолжать расти, пока не будет достигнут реальный прогресс. Украина готова предпринять все реальные шаги для прекращения этой войны. Я призываю (российского диктатора Владимира) Путина предоставить своей делегации реальные полномочия", - заявил Зеленский. Он подчеркнул, что украинская делегация имеет полномочия принимать решения.
Right now, President Zelensky is in Albania holding talks with Macron, Starmer, Merz, and Tusk. The main topic is likely the ongoing negotiations in Istanbul, which look to have failed. pic.twitter.com/htm46Zmy5t— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 16, 2025
"На этой неделе у нас была реальная возможность предпринять важные шаги для прекращения этой войны. Если бы только Путин не побоялся приехать в Турцию", - добавил Зеленский.
Первые за более чем три года прямые переговоры между Россией и Украиной завершились в пятницу в Стамбуле, в ходе которых Россия выдвинула неприемлемые требования, чтобы сорвать переговоры, сообщают украинские источники.
По данным источника, условия, выдвинутые Россией, нереалистичны и намного превосходят все предыдущие требования.
По словам источника, российская делегация потребовала от Украины вывести войска с большей части своей территории для достижения прекращения огня.
Источник добавил, что требования России включают и другие неприемлемые условия.
Переговоры в Стамбуле длились почти два часа, сообщил источник в украинской делегации.
Глава украинской делегации министр обороны Рустем Умеров перед началом переговоров заявил, что Украина готова к достижению полного и безоговорочного прекращения огня и прямым переговорам с Россией на высшем уровне.
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