Зеленский призвал ужесточить санкции против России, если та не согласится на прекращение огня

"Наш главный приоритет - полное, безусловное и справедливое прекращение огня. Это должно произойти немедленно, чтобы остановить убийства и создать прочную основу для дипломатии", - заявил Зеленский, обращаясь к лидерам на заседании Европейского политического сообщества (EPC) в Тиране, Албания.

Он отметил, что если представители России в Стамбуле не согласятся на прекращение огня, мир должен отреагировать. "Нужна сильная реакция, включая санкции против российского энергетического сектора и банков", - указал президент.

"Давление должно продолжать расти, пока не будет достигнут реальный прогресс. Украина готова предпринять все реальные шаги для прекращения этой войны. Я призываю (российского диктатора Владимира) Путина предоставить своей делегации реальные полномочия", - заявил Зеленский. Он подчеркнул, что украинская делегация имеет полномочия принимать решения.

Right now, President Zelensky is in Albania holding talks with Macron, Starmer, Merz, and Tusk. The main topic is likely the ongoing negotiations in Istanbul, which look to have failed. pic.twitter.com/htm46Zmy5t — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 16, 2025