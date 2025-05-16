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Зеленский призвал ужесточить санкции против России, если та не согласится на прекращение огня

Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский Фото: AFP / Scanpix

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу призвал союзников наложить на Россию новые санкции, если та на переговорах в Стамбуле не согласится на безусловное прекращение огня, пишет DPA.

"Наш главный приоритет - полное, безусловное и справедливое прекращение огня. Это должно произойти немедленно, чтобы остановить убийства и создать прочную основу для дипломатии", - заявил Зеленский, обращаясь к лидерам на заседании Европейского политического сообщества (EPC) в Тиране, Албания.

Он отметил, что если представители России в Стамбуле не согласятся на прекращение огня, мир должен отреагировать. "Нужна сильная реакция, включая санкции против российского энергетического сектора и банков", - указал президент.

"Давление должно продолжать расти, пока не будет достигнут реальный прогресс. Украина готова предпринять все реальные шаги для прекращения этой войны. Я призываю (российского диктатора Владимира) Путина предоставить своей делегации реальные полномочия", - заявил Зеленский. Он подчеркнул, что украинская делегация имеет полномочия принимать решения.

"На этой неделе у нас была реальная возможность предпринять важные шаги для прекращения этой войны. Если бы только Путин не побоялся приехать в Турцию", - добавил Зеленский.

Первые за более чем три года прямые переговоры между Россией и Украиной завершились в пятницу в Стамбуле, в ходе которых Россия выдвинула неприемлемые требования, чтобы сорвать переговоры, сообщают украинские источники.

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По данным источника, условия, выдвинутые Россией, нереалистичны и намного превосходят все предыдущие требования.

По словам источника, российская делегация потребовала от Украины вывести войска с большей части своей территории для достижения прекращения огня.

Источник добавил, что требования России включают и другие неприемлемые условия.

Переговоры в Стамбуле длились почти два часа, сообщил источник в украинской делегации.

Глава украинской делегации министр обороны Рустем Умеров перед началом переговоров заявил, что Украина готова к достижению полного и безоговорочного прекращения огня и прямым переговорам с Россией на высшем уровне.

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