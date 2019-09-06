Пиво у Австрии и новый "свод правил" у Латвии: В преддверии матча квалификации ЕВРО-2020

4 июня сборная Латвии по футболу прибыла в рижский аэропорт очень пунктуально. Все игроки находились в прекрасном расположении духа, улыбались и шутили. Тренер команды Славиша Стоянович также был мил и приветлив - он первым отправился сдавать багаж. После него тоже самое сделал остальной тренерский штаб, а затем и все игроки.

Бросилось в глаза, что новички и дебютанты сборной держались вместе, а "старички" в основном общались между собой. Это и понятно - сколько всего прошли игроки, у которых за плечами десятки матчей за национальную команду...

В очереди на сдачу багажа удалось пообщаться с Андреем Цыгаником, с которым мы делали интервью в июне. Андрей в своё время играл в Германии и Голландии, отлично говорит по-немецки, но в Австрии до этого никогда прежде не бывал.

В самолёте мне выпала честь сидеть рядом с капитаном команды Каспаром Дуброй, но пообщаться не получилось - Каспар практически сразу надел наушники, достал телефон, открыл игру-головоломку Candy Crush и погрузился в неё. Чуть дальше сидел защитник Виталий Ягодинский, который очень внимательно читал биографию Хосепа Гвардиолы - тренера "Манчестер Сити". Позже Виталий рассказал, что эта книга ему нравится больше, чем биография Жозе Моуринью, а в планах у него книга о сэре Алексе Фергюсоне - легендарном тренере "Манчестер Юнайтед".

В поле зрения попал и Владимир Камеш, который смотрел на планшете фильм "Великий Гэтсби". Лететь оставалось больше часа, поэтому и я решил посмотреть какой-нибудь фильм, но звук в моих наушниках был гораздо тише, чем шум летящего самолёта, поэтому в оставшееся время пришлось листать каталог с духами, которые выдают в самолёте. Интересно, кстати, кто-нибудь вообще покупает духи на борту? Всегда казалось это странным.

На следующий день, пройдясь по городу, сложилось впечатление, что город не подаёт абсолютно никаких признаков того, что в ближайшие дни состоится матч сборных Австрии и Латвии. За всё время пребывания в Зальцбурге был замечен всего один биллборд с анонсом предстоящей игры.

Впервые в Зальцбурге "запахло" футболом на пресс-конференции австрийской команды - здесь присутствовала атрибутика Das Team, преобладали красные тона, некоторые из журналистов были облачены в футболку национальной команды.

На пресс-конференции присутствовали тренер сборной Австрии Франко Фонда и полузащитник Юлиан Баумгартлингер. Встреча с журналистами протекала в стандартном режиме, если не учитывать того, что всё происходило на немецком языке и австрийская сторона даже не поинтересовалась, присутствуют ли в зале представители СМИ из других стран.

Пресс-конференция сборной Австрии ФОТО: TVNET