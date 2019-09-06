Пиво у Австрии и новый "свод правил" у Латвии: В преддверии матча квалификации ЕВРО-2020

Уже сегодня, 6 сентября, сборная Латвии по футболу проведёт выездной матч против команды Австрии в рамках отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года. Латвийские футболисты отправились в Зальцбург за несколько дней до игры, поэтому немного удалось окунуться в атмосферу команды, города и стадиона, на котором состоится матч.
4 июня сборная Латвии по футболу прибыла в рижский аэропорт очень пунктуально. Все игроки находились в прекрасном расположении духа, улыбались и шутили. Тренер команды Славиша Стоянович также был мил и приветлив - он первым отправился сдавать багаж. После него тоже самое сделал остальной тренерский штаб, а затем и все игроки.
Бросилось в глаза, что новички и дебютанты сборной держались вместе, а "старички" в основном общались между собой. Это и понятно - сколько всего прошли игроки, у которых за плечами десятки матчей за национальную команду...
В очереди на сдачу багажа удалось пообщаться с Андреем Цыгаником, с которым мы делали интервью в июне. Андрей в своё время играл в Германии и Голландии, отлично говорит по-немецки, но в Австрии до этого никогда прежде не бывал.
В самолёте мне выпала честь сидеть рядом с капитаном команды Каспаром Дуброй, но пообщаться не получилось - Каспар практически сразу надел наушники, достал телефон, открыл игру-головоломку Candy Crush и погрузился в неё. Чуть дальше сидел защитник Виталий Ягодинский, который очень внимательно читал биографию Хосепа Гвардиолы - тренера "Манчестер Сити". Позже Виталий рассказал, что эта книга ему нравится больше, чем биография Жозе Моуринью, а в планах у него книга о сэре Алексе Фергюсоне - легендарном тренере "Манчестер Юнайтед".
В поле зрения попал и Владимир Камеш, который смотрел на планшете фильм "Великий Гэтсби". Лететь оставалось больше часа, поэтому и я решил посмотреть какой-нибудь фильм, но звук в моих наушниках был гораздо тише, чем шум летящего самолёта, поэтому в оставшееся время пришлось листать каталог с духами, которые выдают в самолёте. Интересно, кстати, кто-нибудь вообще покупает духи на борту? Всегда казалось это странным.
На следующий день, пройдясь по городу, сложилось впечатление, что город не подаёт абсолютно никаких признаков того, что в ближайшие дни состоится матч сборных Австрии и Латвии. За всё время пребывания в Зальцбурге был замечен всего один биллборд с анонсом предстоящей игры.
Впервые в Зальцбурге "запахло" футболом на пресс-конференции австрийской команды - здесь присутствовала атрибутика Das Team, преобладали красные тона, некоторые из журналистов были облачены в футболку национальной команды.
На пресс-конференции присутствовали тренер сборной Австрии Франко Фонда и полузащитник Юлиан Баумгартлингер. Встреча с журналистами протекала в стандартном режиме, если не учитывать того, что всё происходило на немецком языке и австрийская сторона даже не поинтересовалась, присутствуют ли в зале представители СМИ из других стран.
Франко Фонда давал стандартные ответы на такие же вопросы журналистов: "Мы к каждому матчу готовимся с одинаковой отдачей", "Нам абсолютно неважно, что Латвия находится на последнем месте в группе", "Мы серьёзно относимся к сопернику" - эти и другие ответы из "методички" прозвучали во время общения наставника с представителями СМИ.
Стоит отметить, что присутствовало достаточно много прессы, видеокамер, фотографов и журналистов из разных австрийских СМИ. Скорее всего, это не связано с приездом сборной Латвии, а с повседневной заинтересованностью местной прессы футболом.
Отдельно хочется отметить место, в котором состоялась пресс-конференция. Это происходило на территории ведущей австрийской семейной пивоварни Stiegl-Brauwelt. Очень симпатичное место - сад вокруг пивоварни, музей и другие приключения для любителей пенного. Журналистам после пресс-конференции была предоставлена возможность продегустировать некоторые сорта зальцбургской пивоварни. Возможно, кстати, этим и был вызван такой интерес к пресс-конференции со стороны местных СМИ.
Вечером того же дня на стадионе Red Bull Arena состоялась пресс-конференция главного тренера сборной Латвии Славиши Стояновича и защитника Виталия Максименко. Во время встречи в зале не был замечен ни один представитель австрийских СМИ. По словам Стояновича, эта ситуация достаточно необычная и профессиональные журналисты обязаны ходить на подобные мероприятия. Правда, отметил Стоянович, ему всё равно сколько в зале находится журналистов или зрителей на стадионе
"Нужно быть профессионалом и делать свою работу вне зависимости от количества людей, которые пришли на тебя посмотреть", - сказал Стоянович.
Максименко, в свою очередь, отметил подготовку сборной во время тренировочного лагеря, интенсивные тренировки и работу над тактикой. Также футболист подчеркнул наличие в команде новых футболистов, которые вызваны впервые или уже вызывались, но ни разу не выходили на поле. Таких в данный момент в составе латвийской сборной восемь человек.
"Эти футболисты очень мотивированы и это очень хороший шанс для них показать себя и проявить", - сказал Максименко.
Сборная Латвии провела уже четыре матча в рамках отборочного раунда чемпионата Европы 2020 года. Во всех матчах наша команда потерпела поражения. После июньских матчей, когда подопечные Стояновича сначала уступили дома Израилю (0:3), а затем были повержены Словенией (0:5), в сборной произошёл ряд изменений. Часть игроков больше не вызывается в сборную, были вызваны новые игроки, со старыми был проведён разговор и, как отметил Максименко, введён новый "свод правил", которому должны придерживаться футболисты.
Даст ли свои плоды работа тренера с командой? Не будет ли проблем у игроков с концентрацией и самоотдачей? И самое главное - сможет ли сборная порадовать своих болельщиков, которые уже долгое время ждут результата любимой команды? Ответы на все эти вопросы (или на часть из них) мы узнаем уже сегодня. Матч сборных Австрии и Латвии начнётся в 21:45 по латвийскому времени. Вперёд, Латвия!