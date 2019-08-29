Стоянович сделал свой выбор. В сборную вызваны 8 дебютантов

Вызов в сборную получили многие новые игроки, которые выступают в чемпионате Латвии. Среди дебютантов сборной - защитник "Риги" Армандс Петерсонс, а также трое игроков "Валмиеры" - Эрик Пунцулс, Владислав Лазарев и Борис Богдашкин. Кроме того, приглашение в команду получили Роберт Озолс и Антоний Черномордый из "Риги", Владислав Сорокин из РФШ и Мартиньш Кигурс из "Лиепаи" - эти игроки уже вызывались в сборную, но на поле не выходили.

В сборной не нашлось места для Артура Карашаускса, Владислава Габова, Яниса и Дависа Икауниексов, а также для вратаря Каспара Икстенса.

Напомним, что сборная Латвии в сентябре проведёт два матча - 6 сентября на выезде против Австрии и 9 сентября против Северной Македонии в Риге.

На данный момент сборная Латвии в рамках отборочного этапа ЕВРО-2020 провела четыре матча, в которых потерпела четыре поражения - от Северной Македонии (1:3), Польши (0:2), Израиля (0:3) и Словении (0:5).

Группу G в данный момент возглавляет Польша, которая победила во всех четырёх матчах (12 очков), следом идёт Израиль (7 очков), Австрия (6 очков), Словения (5 очков) и Северная Македония (4 очка). У Латвии - 0 очков.

Список кандидатов в сборную Латвии на отборочные матчи ЕВРО-2020:

Вратари: Андрис Ванинс ("Цюрих", Швейцария), Павел Штейнбор ("Арка", Польша), Роберт Озолс ("Рига"), Владислав Лазарев ("Валмиера").

Защитники: Армандс Петерсонс, Антоний Черномордый (оба "Рига"), Виталий Ягодинский, Роберт Савалниекс, Владислав Сорокин (все РФШ), Каспар Дубра ("Александрия", Украина), Марцис Ошс ("Ксамакс", Швейцария), Виталий Максименко ("Олимпия", Словения").

Полузащитники: Олег Лайзанс, Ритварс Ругинс, Владимир Камеш (все "Рига"), Борис Богдашкин, Эрик Пунцулс (оба "Валмиера"), Кристерс Тоберс, Мартиньш Кигурс (оба "Лиепая"), Андрей Цыганик (РФШ), Даниэль Онтужанс ("Бавария", Германия).