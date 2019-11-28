С этим футболистом знакомить никого нет необходимости. Андрис Ванин - многолетний вратарь сборной. Первую игру за национальную команду Ванин провёл больше 19 лет назад, в 2007-м году стал основным вратарём и только в этом году у него в воротах появился конкурент в лице Павла Штейнбора.

Андрис Ванин

Дата рождения: 30.04.1980

30.04.1980 Позиция: Вратарь

Вратарь Матчи/голы за сборную: 100/0

100/0 Клуб: «Цюрих» (Швейцария)

Андрис Ванин дебютировал в сборной 4 февраля 2000 года в товарищеском матче против Словакии. До 2007-го года Ванин в воротах национальной команды появился ещё 4 раза, но затем занял постоянное место в воротах сборной. 10 октября 2019 года Андрис Ванин провёл матч против Польши, который для вратаря стал 100-м в составе национальной команды.

Андрис Ванин перед матчем со сборной Польши (10.10.2019) ФОТО: LFF/Sanita Spārane

«97 сыграл, потом 98, 99. Очень ждал эту 100-ю игру. А когда сыграл - выдохнул. Цель выполнил. Чуть успокоился внутри», - сказал Ванин.

За время своей карьеры в сборной Андрис Ванин выделяет три матча:

Дебют против Словакии в 2000 году. Несмотря на поражение (1:3), Ванин в том матче смог отразить 11-метровый удар.

Матч против Турции в 2015 году (1:1). «Нас 90 минут возили, мы проигрывали, но в самом конце сумели сравнять счёт», - вспоминает футболист.

Игры против Португалии с Криштиану Роналду в квалификации ЧМ-2018.

Что касается тренеров, с которыми Ванин поработал в сборной, то вратарь дипломатично ответил, что у него со всеми были хорошие отношения. Немного подумав, футболист назвал Романа Григорчука, который был его тренером в «Вентспилсе».

О потере места в составе сборной

Интересно, что первый матч Ванина за сборную Латвии состоялся за месяц до рождения Даниэля Онтужанса. Спустя 19 лет они встретились в главной команде страны.

«У нас хорошие отношения и на поле и вне его. Можем поговорить. Я не какой-то там «динозавр», с которым нет общих тем», - улыбаясь говорит Ванин.

В нынешней сборной Латвии только в течение этого года появилось много новых лиц. Кому-то уже удалось дебютировать за главную команду страны, кто-то пока что только вызывался на сборы. Ванин говорит, что в сборной есть конкуренция за место в составе, но она здоровая - не во вред команде.

В этом году, впервые за 12 лет, Ванин потерял звание первого вратаря национальной команды, которым стал голкипер польской «Арки» Павел Штейнбор. Он заменил Ванина на 32-й минуте матча против Северной Македонии в марте этого года и за весь отборочный цикл дал сыграть Ванину за сборную ещё лишь дважды.

Андрис Ванин и Павел Штейнбор ФОТО: LFF/Sanita Spārane

«Этот цикл здорово играет Пашка Штейнбор. Конечно, внутри есть спортивная злость, что он в воротах, а не я. Каждый хочет играть, тем более позиция вратаря - она одна на поле», - говорит Ванин.

Несмотря на то, что роль Ванина в сборной изменилась, его отношение к команде осталось прежним. Из-за того, что Ванин сейчас не первый, у него нет мыслей не приезжать в сборную вообще. «Если от меня ждут какой-то помощи, то я всегда готов приехать. Я могу дать совет молодым, подсказать что-то в раздевалке».

Что касается результатов сборной, которые, мягко говоря, оставляют желать лучшего, то Ванин уверен в том, что это совокупность проблем, которые сказываются на сборной.

«У нас очень много диванных специалистов, которые живут 2004-м годом. Они считают, что сборная Латвии должна каждую квалификацию проходить легко. Но футбол не стоит на месте. Это было 15 лет назад. Футбол стал быстрее, тактически изменился, поменялся менталитет, игроки, скорости, а мы застряли в 2004-м. Нам надо начинать всё с нуля», - считает футболист.

ФОТО: Sanita Sparāne (Latvijas Futbola federācija)

О том, почему латвийские футболисты возвращаются на родину

В этом году многие игроки сборной Латвии вернулись в родной чемпионат. Андрей Цыганик, Давис Икауниекс, Владимир Камеш, а чуть ранее Артур Карашаускс и Денис Ракель - это те игроки, которые 2019 год провели в Латвии.

Ванин считает, что одной из причин возвращения может быть то, что игрокам не находится места в составе европейских клубов. Таким игрокам есть смысл вернуться домой, сыграть свои матчи и потом постараться уехать обратно в Европу. При этом, Андрис отмечает, что здесь в Латвии нужно очень стараться, чтобы не закрыть себе путь обратно.

Возможно, есть и те, кто возвращается из-за зарплаты, потому что некоторые игроки тут получают столько же, сколько в Европе, где нужно каждый день бороться за место в составе. Это личный выбор каждого игрока, считает Ванин.

«Я думаю, что все игроки сборной, которые играют в чемпионате Латвии, они бы с удовольствием уехали в Европу за такую же зарплату. А вернулись или не уезжают, потому что хотят играть, хотят иметь место в составе, а не сидеть на скамейке. К тому же, из-за результатов сборной игроки не так востребованы», - говорит вратарь.

«Вирслига»

Несмотря на слабые результаты главной команды, клубы «Вирслиги» в этом году порадовали латвийских болельщиков. Речь идёт о тех командах, которые в этом сезоне выступали в еврокубках.

Развитие чемпионата Латвии отметил и Ванин, который привёл в пример успехи «Риги» в отборочном раунде Лиги Европы.

«Неплохой год был у «Риги» в еврокубках, но сколько там было в составе игроков с латвийским паспортом? Большая часть легионеры. Два три игрока местных было, а основная ставка делалась на иностранцев», - считает Ванин.

Что касается внутренних проблем чемпионата Латвии и то, что второй год подряд турнирная таблица выглядит практически идентично, то это, по словам Ванина, ничего не значит. «Всегда есть аутсайдеры, есть лидеры. В Швейцарии постоянно за чемпионство сражаются две команды - «Янг Бойз» и «Базель», а остальные борются за место в еврокубках».

Кстати, на вопрос, что общего между чемпионатами Латвии и Швейцарии, Ванин ответил - 4 игровых тура и то, что некоторые команды в этих странах играют на синтетике. «Рига» и РФШ, по мнению вратаря, боролись бы за выживание в чемпионате Швейцарии.

Несмотря на то, что Ванин в Швейцарии уже 10 лет, он по-прежнему продолжает следить за чемпионатом Латвии. «Я смотрю обзоры, слежу за «Вирслигой», болею за друзей, которые тут играют. За «Ригу», за Олежку Лайзана, слежу за РФШ и «Вентспилсом».

Андрис Ванин и Олег Лайзан ФОТО: Sanita Sparāne (Latvijas Futbola federācija)

«Швейцария - мой второй дом»

В июне 2009 года Андрис Ванин подписал контракт с швейцарским клубом «Сьон», за который он выступал вплоть до 2016 года. Затем латвийский вратарь решил не менять страну и перебрался в «Цюрих».

Ванин в каком-то интервью рассыказывал, что мечтал об игре в чемпионате Германии. В своё время были даже разговоры о том, что латвийским голкипером интересовался «Шальке», но до конкретики дело так и не дошло. Тем не менее, игрок отмечает, что ни о чём не жалеет.

В чемпионате Швейцарии Ванин не единственный игрок сборной Латвии. Помимо 39-летнего вратаря там играет защитник Марцис Ошс («Ксамакс») и нападающий Роберт Улдрикис («Сьон»). 21-летний Улдрикис перебрался в Швейцарию прошлым летом и, по мнению Ванина, бывший игрок РФШ сделал правильный выбор.

«Это хорошее место для него, чтобы развивать карьеру. Он там в клубе, где игроки растут как футболисты, делают большой шаг вперёд и потом у них появляется шанс уехать в сильный чемпионат», - отметил Ванин.

ФОТО: FC Sion/Facebook

В целом голкипер считает, что если футболист хочет прогрессировать, то ему необходимо уезжать из Латвии. Не только в Швейцарию, а даже в Финляндию, Швецию, Польшу, Словению.

Интересно, что в Сьоне, где раньше выступал Ванин, официальным языком был французский, а в Цюрихе - немецкий. В связи с этим в командной раздевалке язык тоже изменился и теперь 39-летний вратарь начал учить новый, пятый по счёту иностранный язык.

«Надо учить немецкий - это требование клуба. Меня определили на курсы, хожу два раза в неделю по полтора часа. Мне интересно. Сейчас я уже начал французский забывать, потому что нет практики», - рассказывает вратарь.

Футболист провёл в Швейцарии уже 10 лет, там у него родился второй ребёнок, а старший ходит там в школу и говорит на четырёх языках. Планов возвращаться в Латвию у семьи Ванина нет, так как детям будет лучше получить образование там, а перевозить их в Латвию и вырывать из привычной среды - будет очень тяжело.

«Я называю Швейцарию своим вторым домом. В родной Илуксте я был года три назад - чаще приезжать не получается, потому что отпуск не такой длинный. По чему я скучаю в Швейцарии? По чёрному хлебу и морю», - говорит футболист.

Кстати, дети Ванина также увлекаются фуболом. Старший сын футболиста играет в академии «Цюриха» (до 15 лет), при чём Никита также как и отец, выбрал позицию вратаря. «Я не заставлял его быть футболистом и тем более вратарём, это его выбор. Ему это нравится. Почему вратарь? Может гены. Папа был вратарём, двоюродный брат тоже был вратарём».

Возможно, когда-нибудь, мы увидим Ванина-младшего в воротах сборной Латвии. Согласитесь, это было бы очень символично. Правда, пока неизвестно за какую сборную захочет выступать сам Никита. Может быть за сборную Швейцарии.

Как сохранить искру и страсть к игре?

Сегодня футболисты играют гораздо дольше, чем играли 10-15 лет назад. Никого уже не удивляют 35-летние нападающие в Лиге чемпионов. Чего далеко за примером ходить - Роналду сейчас 34 года. Раньше в этом возрасте уже подумывали о завершении карьеры, а португалец продолжает бить один рекорд за другим.

Вопрос, который интересует меня, заключается в другом. Андрису Ванину в следующем году исполнится 40 лет - как в этом возрасте сохранить искру в глазах, страсть к игре?

- Любая, даже самая интересная работа - наскучивает и становится рутиной. Всю жизнь на завод ходить - это же не может не надоесть?

- Ты ходишь на завод и делаешь одну и ту же деталь 20 лет.

- Моя жена скажет вам, что вы тоже делаете одно и тоже на протяжении 20 лет.

- Ты приходишь, тренируешься, режим, игра в выходные, ты получаешь удовольствие сам и остальным приносишь радость от побед. Ты делаешь людей счастливыми и себя в том числе!