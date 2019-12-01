В мире отмечают День борьбы со СПИДом

Она отметила, что в Латвии большинство населения по-прежнему ошибочно считает, что ВИЧ передается только в специфических, ограниченных группах населения, однако он уже давно вышел из этих границ и может угрожать любому члену общества.

Упмаце сообщила, что в Латвии число зарегистрированных случаев ВИЧ приближается к 8000. Большинство пациентов заразились во время сексуальных контактов, это люди среднего возраста, с хорошим образованием, работой и социальным статусом. Поэтому во время недели тестирования организация всех приглашает выяснить свой ВИЧ-статус.

"В области ВИЧ самой эффективной профилактикой является лечение.

ВИЧ-положительный человек, который принимает лекарства в соответствии с рекомендациями врача, не будет продолжать заражать других", - сказала Упмаце.

В Латвии тестирование на ВИЧ проходит очень мало людей - четверть не знают, что они инфицированы ВИЧ, и продолжают распространять инфекцию.

"Лечатся тоже менее половины тех, кто знает, что у них ВИЧ. Остальные, к сожалению, продолжают распространять инфекцию", - подчеркнула руководитель ассоциации.

По данным Центра профилактики и контроля заболеваний за 2018 год, в Латвии было 7669 ВИЧ-инфицированных, в том числе за год зарегистрировано 326 новых случаев. По соотношению ВИЧ-инфицированных к численности населения Латвия занимает первое место среди стран Европейского союза.