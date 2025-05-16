NK, Slavic Balagan и Потап: самый обсуждаемый треугольник на сцене Laima Rendevous

Прошлогоднее выступление NK на Laima Rendezvous вошло в топ самых просматриваемых и вызвало особенно теплую реакцию аудитории. Артистка не только исполнила самые громкие хиты последних лет, но и сделала акцент на исключительной поддержке своей страны, обратившись к миллионам зрителей по всему миру. Благотворительная активность - одно из главных направлений деятельности NK с первых дней начала полномасштабной войны. Благодаря популярности и влиянию в испаноязычных странах, NK открывала грандиозное шоу Latin American Music Awards песней, посвященной Украине вместе с легендарными Black Eyed Peas. А в Мадриде её совместный номер с народными любимцами Funambulista стал специальным сюрпризом концерта, собравшего почти 1,5 миллиона евро на помощь Украине. Это лето для Насти Каменских станет действительно богатым на фестивали. Клип певицы на испанскую песню Moloko был номинирован на одну из самых авторитетных европейский премий - Berlin Music Awards.