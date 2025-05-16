NK, Slavic Balagan и Потап: самый обсуждаемый треугольник на сцене Laima Rendevous

В этом году Laima Rendezvous Jurmala в который раз соберет самых любимых артистов из разных уголков мира. Впервые за много лет на сцене "Дзинтари" появится культовый украинский рэпер, продюсер и сонграйтер Потап с эксклюзивной премьерой нового музыкального альтер-эго Slavic Balagan.
Это будет первое масштабное знакомство танцевального проекта артиста с латвийской публикой, несмотря на стремительную популярность его дебютного сингла OPA во всем мире.
Создатель и солист культового дуэта Потап и Настя и группы MOZGI, с которым и покорил восточную Европу, готовит уникальный перфоманс, в котором соберет драйв, веселье, иронию и абсолютную любовь к жизни, которые так присущи Slavic Balagan (в названии которого уже вшит узнаваемый каламбур). В треклисте Slavic Balagan уже заявлен и сам трек OPA, который активно обсуждали во всей Европе после заявлений о возможном представлении Молдовы на "Евровидении".
Одна из хедлайнеров международного фестиваля Laima Rendezvous Jurmala - украинская певица NK готовит специальный перфоманс для латвийской публики. Несмотря на активный гастрольный график и высокую востребованность не только в родной Украине, но и во многих странах Латинской Америки, Настя Каменских признается, что с трепетом и предвкушением готовиться к фестивалю, который пройдет 25-27 июля в Юрмале.
Прошлогоднее выступление NK на Laima Rendezvous вошло в топ самых просматриваемых и вызвало особенно теплую реакцию аудитории. Артистка не только исполнила самые громкие хиты последних лет, но и сделала акцент на исключительной поддержке своей страны, обратившись к миллионам зрителей по всему миру. Благотворительная активность - одно из главных направлений деятельности NK с первых дней начала полномасштабной войны. Благодаря популярности и влиянию в испаноязычных странах, NK открывала грандиозное шоу Latin American Music Awards песней, посвященной Украине вместе с легендарными Black Eyed Peas. А в Мадриде её совместный номер с народными любимцами Funambulista стал специальным сюрпризом концерта, собравшего почти 1,5 миллиона евро на помощь Украине. Это лето для Насти Каменских станет действительно богатым на фестивали. Клип певицы на испанскую песню Moloko был номинирован на одну из самых авторитетных европейский премий - Berlin Music Awards.
А недавний хит Bloody Mary уже с нетерпением ждет зрители предстоящих концертов в Украине и Европе.
Видео: NK - BLOODY MARY
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