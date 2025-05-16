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Сколько зарабатывает Пугачева, в чем обвиняют Стужук и Меган Маркл?

Слухи недели
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Сколько сейчас зарабатывает Пугачева?
София Стужук и Алла Пугачева
София Стужук и Алла Пугачева Фото: Instagram/ коллаж TVNET

В рубрике "Звездные страсти" RUS TVNET обсуждает громкие слухи из мира шоу-бизнеса. На этот раз в сети активно пишут об Алле Пугачевой, Меган Маркл и Софии Стужук

Еженедельная рубрика RUS TVNET "Звездные страсти" обозревает громкие слухи о знаменитостях, которые за последние 7 дней публиковала желтая пресса.

Вам решать, верить в эти истории или нет, но можно смело посплетничать в комментариях. Присоединяйтесь!

  1. Сколько сейчас зарабатывает Пугачева? 
  2. В чем обвиняют Софию Стужук?
  3. Какой иск грозит Меган Маркл?

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!

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Сколько сейчас зарабатывает Пугачева?
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