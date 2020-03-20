Пт, 20.03.2020
Стараюсь не вести себя как тюлень. Делаю зарядку, двигаюсь, насколько это возможно в квартире. Рижанка с Covid-19

Фото ⟩ В Ригу прибыл паром с 500 жителями стран Балтии

ФОТО: Jānis Škapar

В четверг поздно вечером, около 23.00, в Рижский порт прибыл паром Tallink из немецкого города Засниц. На нем - около 500 жителей Латвии, Эстонии и Литвы, многие из которых ранее столкнулись с возвращением на родину.

По наблюдениям TVNET, паром в порту встретили сотрудники оперативных служб - Портовой полиции, Госполиции, Госпогранохраны и Неотложной медицинской помощи. Все в защитных костюмах.

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Заранее на территории порта были разбиты оранжевые палатки, предусмотренные для осмотра медиками тех, кто пожалуется на плохое самочувствие. 

Граждане Латвии заполнили анкеты, которые раздала Госслужба погранохраны. Среди прочего все должны были подтвердить, что последующие две недели проведут в режиме самоизоляции.

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

По наблюдениям агентства LETA, покидавшие паром вели себя спокойно, паники не наблюдалось. 

Часть иностранцев встречали организованные посольствами автобусы. Выстроились и такси.

Как известно, полицейские должны обеспечить конвой гражданам Литвы и Эстонии до государственной границы.

Rīgas osta. Tiek sagaidīts kuģis no Vācijas ar repatriētajiem cilvēkiem.

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Для того, чтобы минимизировать необходимость посетить по дороге места торговли, на пароме в особом порядке была организована возможность приобрести продовольствие и другие товары. 

Галерея: В Ригу прибыл паром с жителями стран Балтии

Контекст:

  • На борту парома прибыли 476 пассажиров, в том числе 203 гражданина Латвии, и 152 автомашины.
  • Организованный в порядке исключения специальный паромный рейс стал одной из редких возможностей для оставшихся в Германии жителей стран Балтии вернуться домой в то время, как из-за пандемии Covid-19 Латвия приостановила международные пассажирские перевозки, а Польша закрыла свои границы. 

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