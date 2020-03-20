Фото ⟩ В Ригу прибыл паром с 500 жителями стран Балтии

В четверг поздно вечером, около 23.00, в Рижский порт прибыл паром Tallink из немецкого города Засниц. На нем - около 500 жителей Латвии, Эстонии и Литвы, многие из которых ранее столкнулись с возвращением на родину.
По наблюдениям TVNET, паром в порту встретили сотрудники оперативных служб - Портовой полиции, Госполиции, Госпогранохраны и Неотложной медицинской помощи. Все в защитных костюмах.
Заранее на территории порта были разбиты оранжевые палатки, предусмотренные для осмотра медиками тех, кто пожалуется на плохое самочувствие.
Граждане Латвии заполнили анкеты, которые раздала Госслужба погранохраны. Среди прочего все должны были подтвердить, что последующие две недели проведут в режиме самоизоляции.
По наблюдениям агентства LETA, покидавшие паром вели себя спокойно, паники не наблюдалось.
Часть иностранцев встречали организованные посольствами автобусы. Выстроились и такси.
Как известно, полицейские должны обеспечить конвой гражданам Литвы и Эстонии до государственной границы.
Tallink cruiseferry Romantika is on its way back, helping to get Estonians, Latvians and Lithuanians stranded on the Polish-German border home. Sincere thanks to @HeikoMaas & @GermanyDiplo for support. Genuine display of European solidarity & that #WeStandTogether. 🇪🇪🇱🇻🇱🇹🇩🇪 https://t.co/SiZ2JfoUUH— Urmas Reinsalu (@UrmasReinsalu) March 19, 2020
Для того, чтобы минимизировать необходимость посетить по дороге места торговли, на пароме в особом порядке была организована возможность приобрести продовольствие и другие товары.
Галерея: В Ригу прибыл паром с жителями стран Балтии
Контекст:
- На борту парома прибыли 476 пассажиров, в том числе 203 гражданина Латвии, и 152 автомашины.
- Организованный в порядке исключения специальный паромный рейс стал одной из редких возможностей для оставшихся в Германии жителей стран Балтии вернуться домой в то время, как из-за пандемии Covid-19 Латвия приостановила международные пассажирские перевозки, а Польша закрыла свои границы.