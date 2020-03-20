Фото ⟩ В Ригу прибыл паром с 500 жителями стран Балтии

По наблюдениям TVNET, паром в порту встретили сотрудники оперативных служб - Портовой полиции, Госполиции, Госпогранохраны и Неотложной медицинской помощи. Все в защитных костюмах.

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Заранее на территории порта были разбиты оранжевые палатки, предусмотренные для осмотра медиками тех, кто пожалуется на плохое самочувствие.

Граждане Латвии заполнили анкеты, которые раздала Госслужба погранохраны. Среди прочего все должны были подтвердить, что последующие две недели проведут в режиме самоизоляции.

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

По наблюдениям агентства LETA, покидавшие паром вели себя спокойно, паники не наблюдалось.

Часть иностранцев встречали организованные посольствами автобусы. Выстроились и такси.

Как известно, полицейские должны обеспечить конвой гражданам Литвы и Эстонии до государственной границы.

Rīgas osta. Tiek sagaidīts kuģis no Vācijas ar repatriētajiem cilvēkiem. ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Tallink cruiseferry Romantika is on its way back, helping to get Estonians, Latvians and Lithuanians stranded on the Polish-German border home. Sincere thanks to @HeikoMaas & @GermanyDiplo for support. Genuine display of European solidarity & that #WeStandTogether. 🇪🇪🇱🇻🇱🇹🇩🇪 https://t.co/SiZ2JfoUUH — Urmas Reinsalu (@UrmasReinsalu) March 19, 2020

Для того, чтобы минимизировать необходимость посетить по дороге места торговли, на пароме в особом порядке была организована возможность приобрести продовольствие и другие товары.

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