Скриншот эфира привело 20 апреля на своем сайте издание "Украинская правда". По его данным, надпись "оставалась на экране в течение длительного времени".

Представители канала пока не прокомментировали инцидент.

Зеленский: Стоит транслировать не службы из Москвы, а давить на РФ

"Стоит транслировать не службы из Москвы, а давить на Москву, чтобы они действительно пошли на полное прекращение огня и сохранили его минимум на 30 дней после Пасхи, чтобы дать шанс дипломатии", - 20 апреля написал в Telegram-канале президент Украины Владимир Зеленский.

"Спасибо всем СМИ, подкастерам, блогерам, каждому и каждой, кто распространяет правду о происходящем", - добавил он.

Президент Украины обвинил Россию в несоблюдении перемирия

Украинский лидер ранее обвинил российские войска в несоблюдении объявленного накануне пасхального перемирия. По утверждению Зеленского, вечером 19 апреля Вооруженные силы Украины зафиксировали 387 российских обстрелов и 19 штурмовых действий.

Путин ранее объявил перемирие на Пасху с 18.00 19 апреля до 00.00 21 апреля. В этот 30-часовой период российским войскам приказано остановить все боевые действия, сообщила пресс-служба Кремля.

Зеленский 19 апреля согласился соблюдать перемирие и предложил продлить его.