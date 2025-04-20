Спикер МИД Украины потребовал извинений от Fox News, который в титре обозначил Киев как российский город. "Если это была ошибка... должны быть извинения и расследование", - написал Тихий.
Спикер МИД Украины Георгий Тихий потребовал извинений от американского телеканала Fox News, который в титре обозначил Киев как российский город. Соответствующее сообщение Тихий разместил в воскресенье, 20 апреля, в соцсети X.
"Если это была ошибка, а не преднамеренное политическое заявление, должны быть извинения и расследование, (чтобы выяснить. - Ред.), кто допустил ошибку", - написал он.
If this was a mistake rather than a deliberate political statement, there should be an apology and an investigation into who made the mistake. @FoxNews https://t.co/HOxV8b2hVK— Heorhii Tykhyi (@SpoxUkraineMFA) April 20, 2025
Fox News подписал титр "Киев, Россия"
Ранее Fox News показывал кадры пасхальных служб по всему миру.
Сначала богослужение Православной церкви Украины в Свято-Михайловском Златоверхом соборе подписали как происходившее в украинском Киеве.
Канал также транслировал богослужение в храме Христа Спасителя в Москве, которое вел патриарх Московский и всея Руси Кирилл. На службе присутствовал президент РФ Владимир Путин.
Одновременно с этой трансляцией в правом верхнем углу экрана были продемонстрированы кадры с богослужения в Украине. Теперь титр был подписан: "Киев, Россия".
Скриншот эфира привело 20 апреля на своем сайте издание "Украинская правда". По его данным, надпись "оставалась на экране в течение длительного времени".
Представители канала пока не прокомментировали инцидент.
Зеленский: Стоит транслировать не службы из Москвы, а давить на РФ
"Стоит транслировать не службы из Москвы, а давить на Москву, чтобы они действительно пошли на полное прекращение огня и сохранили его минимум на 30 дней после Пасхи, чтобы дать шанс дипломатии", - 20 апреля написал в Telegram-канале президент Украины Владимир Зеленский.
"Спасибо всем СМИ, подкастерам, блогерам, каждому и каждой, кто распространяет правду о происходящем", - добавил он.
Президент Украины обвинил Россию в несоблюдении перемирия
Украинский лидер ранее обвинил российские войска в несоблюдении объявленного накануне пасхального перемирия. По утверждению Зеленского, вечером 19 апреля Вооруженные силы Украины зафиксировали 387 российских обстрелов и 19 штурмовых действий.
Путин ранее объявил перемирие на Пасху с 18.00 19 апреля до 00.00 21 апреля. В этот 30-часовой период российским войскам приказано остановить все боевые действия, сообщила пресс-служба Кремля.
Зеленский 19 апреля согласился соблюдать перемирие и предложил продлить его.
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