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"Киев, Россия": МИД Украины потребовал извинений от Fox News (1)

Телеканал Fox News в Нью-Йорке (19 марта 2023 года)
Телеканал Fox News в Нью-Йорке (19 марта 2023 года) Фото: NDZ/STAR MAX/IPx/picture alliance

Спикер МИД Украины потребовал извинений от Fox News, который в титре обозначил Киев как российский город. "Если это была ошибка... должны быть извинения и расследование", - написал Тихий.

Спикер МИД Украины Георгий Тихий потребовал извинений от американского телеканала Fox News, который в титре обозначил Киев как российский город. Соответствующее сообщение Тихий разместил в воскресенье, 20 апреля, в соцсети X.

"Если это была ошибка, а не преднамеренное политическое заявление, должны быть извинения и расследование, (чтобы выяснить. - Ред.), кто допустил ошибку", - написал он.

Fox News подписал титр "Киев, Россия"

Ранее Fox News показывал кадры пасхальных служб по всему миру.

Сначала богослужение Православной церкви Украины в Свято-Михайловском Златоверхом соборе подписали как происходившее в украинском Киеве.

Канал также транслировал богослужение в храме Христа Спасителя в Москве, которое вел патриарх Московский и всея Руси Кирилл. На службе присутствовал президент РФ Владимир Путин.

Одновременно с этой трансляцией в правом верхнем углу экрана были продемонстрированы кадры с богослужения в Украине. Теперь титр был подписан: "Киев, Россия".

Скриншот эфира привело 20 апреля на своем сайте издание "Украинская правда". По его данным, надпись "оставалась на экране в течение длительного времени".

Представители канала пока не прокомментировали инцидент.

Зеленский: Стоит транслировать не службы из Москвы, а давить на РФ

"Стоит транслировать не службы из Москвы, а давить на Москву, чтобы они действительно пошли на полное прекращение огня и сохранили его минимум на 30 дней после Пасхи, чтобы дать шанс дипломатии", - 20 апреля написал в Telegram-канале президент Украины Владимир Зеленский.

"Спасибо всем СМИ, подкастерам, блогерам, каждому и каждой, кто распространяет правду о происходящем", - добавил он.

Президент Украины обвинил Россию в несоблюдении перемирия

Украинский лидер ранее обвинил российские войска в несоблюдении объявленного накануне пасхального перемирия. По утверждению Зеленского, вечером 19 апреля Вооруженные силы Украины зафиксировали 387 российских обстрелов и 19 штурмовых действий.

Путин ранее объявил перемирие на Пасху с 18.00 19 апреля до 00.00 21 апреля. В этот 30-часовой период российским войскам приказано остановить все боевые действия, сообщила пресс-служба Кремля.

Зеленский 19 апреля согласился соблюдать перемирие и предложил продлить его.

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