WP: ЕС наращивает инвестиции в производство оружия в Украине

Эта стратегия также позволяет странам НАТО использовать Украину в качестве испытательного полигона для разработки вооружений, к пример беспилотников, констатировал европейский источник издания.

WP посетила полигон на западе Украины, где испытываются гаубицы "Богдана".

Эксперт: Более 85 процентов комплектующих для "Богданы" производятся в Украине

Директор Агентства оборонных закупок Арсен Жумадилов считает, что Украина добилась "огромных успехов" в производстве оружия калибров, совместимых с системами НАТО.

По его словам, более 85 процентов комплектующих для "Богданы" производятся в Украине, к концу года эта цифра должна вырасти до 95 процентов.

Зеленский: Более 40% оружия на фронте произведено в Украине

Украинский президент Владимир Зеленский 16 апреля заявил, что Украина задействует на фронте более 40% оружия собственного производства.

В июле прошлого года Зеленский сообщил об успехах в разработке и выпуске собственных дальнобойных ракет. "Наша ракетная программа имеет хорошую динамику, и хотя это тяжелая задача, но постепенно мы приближаемся к возможности применять свои ракеты, а не только полагаться на ракеты в поставках от партнеров", - заявлял украинский лидер.

В феврале министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Герман Сметанин заявил, что за период полномасштабного вторжения РФ возможности украинской оборонной промышленности выросли в 35 раз - с 1 до 35 млрд долларов (с 879 млн до 30 млрд евро).