Женщина, потерявшая матку из-за врачебной халатности, наконец получила компенсацию

В результате халатности врачей у Анны после родов возникли необратимые последствия для здоровья, что привело к почти пятилетней борьбе за справедливость, сообщает Латвийское радио.
После того, как Фонд медицинского риска отказался выплачивать компенсацию, Анна обратилась в суд. В результате дело было урегулировано, и Анна получила компенсацию в размере нескольких тысяч евро.
Всего за короткий промежуток времени Анне сделали четыре операции в Огрской больнице.
"Мне удалили матку, удалили маточные трубы, так как констатировали, что все это время, пока я думала, что лечусь в Огрской больнице и дома, что я лечусь и что становится лучше, на самом деле было наоборот: моя матка и маточные трубы уже начали гнить внутри. Как высказались врачи, я дважды родилась в счастливой рубашке".
По крайней мере дважды это могло закончиться летальным исходом, и фактически после Гайльэзерса, по настоянию врачей, я написала заявление в Фонд медицинского риска.
Именно врачи уже сказали, что так не может быть, что это плохая врачебная практика, да, что это была ошибка врачей", - сказала Анна.
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