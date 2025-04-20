Женщина, потерявшая матку из-за врачебной халатности, наконец получила компенсацию

"Мне удалили матку, удалили маточные трубы, так как констатировали, что все это время, пока я думала, что лечусь в Огрской больнице и дома, что я лечусь и что становится лучше, на самом деле было наоборот: моя матка и маточные трубы уже начали гнить внутри. Как высказались врачи, я дважды родилась в счастливой рубашке".