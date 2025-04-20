Российские войска не соблюдают объявленное накануне пасхальное перемирие и продолжают атаковать позиции ВСУ. С такими словами утром в воскресенье, 20 апреля, выступил Владимир Зеленский в Telegram.

Зеленский: Будем действовать зеркально

По его словам, в ночь на воскресенье "на разных направлениях передовой произошло уже 59 российских обстрелов и пять штурмовых действий российских подразделений". "Наши воины повсюду отвечают так, как враг этого заслуживает в конкретных боевых обстоятельствах. Украина будет действовать и дальше зеркально", - написал президент Украины

По словам Владимира Зеленского, вечером в субботу ВСУ зафиксировали 387 российских обстрелов и 19 штурмовых действий. "В целом по состоянию на утро Пасхи можем утверждать, что российская армия пытается создать общее впечатление прекращения огня, но иногда не оставляет отдельных попыток продвигаться и наносить потери Украине", - резюмировал политик.

Он призвал Россию соблюдать перемирие и подтвердил предложение Киева продлить его на 30 дней после Пасхи.

Пасхальное перемирие в Украине

19 апреля Владимир Путин объявил перемирие на Пасху с 18.00 19 апреля до 00.00 21 апреля. В этот 30-часовой период российским войскам приказано остановить все боевые действия, сообщила пресс-служба Кремля.

Зеленский еще в субботу согласился соблюдать перемирие, предложил продлить его и обвинил Москву в продолжении атак и обстрелов.