В Рижский аэропорт прибыл чешский военный самолет с жителями Латвии

Он выразил благодарность всем задействованным сторонам, которые помогли организовать этот рейс - Минобороны, Министерству иностранных дел и бюро премьер-министра Чехии.

Как сообщалось, в ближайшие дни в Ригу планируются репатриационные рейсы airBaltic из Великобритании, Турции, Грузии, Нидерландов и ОАЭ.

Информация от airBaltic

По запросу Министерства иностранных дел и с разрешения Министерства сообщения латвийская авиакомпания airBaltic выполнит специальные дополнительные рейсы в Ригу из Франкфурта и в Лондон и обратно. Каждым рейсом смогут вернуться до 140 пассажиров.

ФОТО: airBaltic

Граждане Латвии, Литвы и Эстонии, а также постоянные жители этих стран, которые хотят вернуться, могут забронировать билеты на эти полеты, позвонив в колл-центр airBaltic по специальной телефонной линии +371 67207771.

"Если вы хотите вылететь из Риги, у вас должно быть разрешение на въезд в соответствующую страну. Перед тем как обращаться в airBaltic, просим проконсультироваться с компетентными органами по вопросу о вашем праве путешествовать", - напомнили в компании.