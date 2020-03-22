Вс, 22.03.2020
Наша система здравоохранения сможет справиться со всем лишь в случае, если мы как общество будем соблюдать все правила. Кришьянис Кариньш, премьер-министр Латвии

В Рижский аэропорт прибыл чешский военный самолет с жителями Латвии

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ФОТО: Paula Čurkste/LETA

В Рижском аэропорту приземлился военный самолет из Чехии с 24 жителями Латвии, написал в микроблоге Twitter министр обороны Артис Пабрикс.

Он выразил благодарность всем задействованным сторонам, которые помогли организовать этот рейс - Минобороны, Министерству иностранных дел и бюро премьер-министра Чехии.

Как сообщалось, в ближайшие дни в Ригу планируются репатриационные рейсы airBaltic из Великобритании, Турции, Грузии, Нидерландов и ОАЭ.

Информация от airBaltic 

По запросу Министерства иностранных дел и с разрешения Министерства сообщения латвийская авиакомпания airBaltic выполнит специальные дополнительные рейсы в Ригу из Франкфурта и в Лондон и обратно. Каждым рейсом смогут вернуться до 140 пассажиров.  

ФОТО: airBaltic

Граждане Латвии, Литвы и Эстонии, а также постоянные жители этих стран, которые хотят вернуться, могут забронировать билеты на эти полеты, позвонив в колл-центр airBaltic по специальной телефонной линии +371 67207771.

"Если вы хотите вылететь из Риги, у вас должно быть разрешение на въезд в соответствующую страну. Перед тем как обращаться в airBaltic, просим проконсультироваться с компетентными органами по вопросу о вашем праве путешествовать", - напомнили в компании.

airBaltic призывает всех прибывающих пассажиров с симптомами заболевания обращаться к медикам в секторах прилета E и C международного аэропорта "Рига" до получения багажа. Пассажиры, которые прибывают из затронутых вирусом регионов, должны соблюдать обязательную самоизоляцию в течение 14 дней.

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