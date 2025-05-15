СМИ: переговоры делегаций России и Украины в Стамбуле начнутся 16 мая

Сообщается, что в четверг, 15 мая, переговоры не состоятся "в силу логистики". При этом российская делегация встретится с турецким министром иностранных дел Хаканом Фиданом. Это подтвердил официальный представитель МИД Турции.

Официально о переносе переговоров не сообщалось.

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Ранее сообщалось, что Украина также направила свою делегацию в Стамбул для проведения переговоров. Ее возглавил Рустем Умеров, министр обороны Украины.

По словам Зеленского, делегация уполномочена обсуждать вопрос прекращения огня.

Президент Украины подчеркнул, что Россия не настроена серьезно на переговоры, однако он по-прежнему готов встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным.

По данным украинской общественной телерадиокомпании "Суспильне", ссылающейся на источник, знакомый с позицией Украины, украинская делегация готова обсуждать 30-дневное прекращение огня.