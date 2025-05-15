Китай готов расширять сотрудничество с российскими военными

Президент Китая Си Цзиньпин 9 мая посетил Москву для участия в так называемых торжествах по случаю Дня Победы. Отношения между двумя странами в последние годы стали более тесными, и Китай продолжает оказывать поддержку России даже после полномасштабного вторжения в Украину.

Пекин утверждает, что сохраняет нейтралитет в конфликте и стремится к миру, однако на практике Китай оказывает России экономическую и политическую поддержку.

Отвечая на вопрос о том, как Китай намерен развивать военные отношения с Россией, Минобороны Китая заявило, что эти отношения уже сейчас "функционируют на высоком уровне".

"Вооруженные силы Китая готовы сотрудничать с российской стороной для дальнейшего углубления стратегического взаимного доверия, расширения стратегической коммуникации и практического взаимодействия", - сообщил представитель министерства.

Эти шаги, по словам китайской стороны, "обогатят содержание всестороннего стратегического партнерства между Китаем и Россией в новой эпохе" и будут способствовать "сохранению и укреплению глобальной стратегической стабильности".

Во время визита в Москву Си после встречи с российским диктатором Владимиром Путиным заявил, что отношения Китая с Россией несут "позитивную энергию" в неспокойный мир. Он добавил, что обе страны решительно выступают против "гегемонистского запугивания", явно намекая на политику США.