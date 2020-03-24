В Латвии вводятся новые меры по борьбе с распространением Covid-19

Вечером во вторник, 24 марта, состоялась первая удаленная пресс-конференция правительства, на которой министры рассказали о новых мерах в связи с распространением Covid-19. Приводим самые важные подробности:
- В Латвии будут закрыты спортивные залы, а по выходным - и торговые центры. Это требование не относится к аптекам и продовольственным магазинам, ветеринарным магазинам, магазинам товаров для строительства и сада, оптик.
- Для борьбы с распространением Covid-19 решено выделить еще 300 миллионов евро.
- Принято решение о временной выплате доплат медикам.
- Доплаты планируется выплачивать медикам три месяца, включая март. Возможно, и дольше.
- Доплата за март вовлеченным в режим чрезвычайной ситуации медикам может составить 50% в зависимости от нагрузки.
- Часть средств будет направлена и аптекам, чтобы они смогли выплатить доплаты фармацевтам.
- Пособия по простою будут выделены работникам тех предприятий, которые включены в список сфер, пострадавших от Covid-19.
- Утверждена обширная программа для ВСЕХ предприятий - это будут кредитные гарантии.
- Запланированы и налоговые каникулы - до трех лет в сотрудничестве с СГД.
- Предприятия, которые арендуют помещения у государственных или муниципальных предприятий, будут освобождены от уплаты аренды, или же она будет снижена. Министр призвал и остальных арендодателей действовать соответственно.
- Замозанятые освобождены от уплаты аванса подоходного налога.
- Средства, запланированные на внеочередные выборы Рижской думы, не будут возвращены в госбюджет, деньги уйдут NEPLP. Они пойдут как общественным СМИ, так и коммерческим.
- Карантин нужно будет соблюдать так долго, пока не схлынет волна репатриантов в Латвии.
- Пока что запланированный срок кризиса - 1-3 месяца, поэтому вопрос продления выплат пособий по безработице сейчас не рассматривается.
- Пособия за простой первоначально получат около 73 000 работников таких отраслей, как транспорт и перевозки, гостиницы, туризм и культура.