Вт, 24.03.2020
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В Латвии вводятся новые меры по борьбе с распространением Covid-19

ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

Вечером во вторник, 24 марта, состоялась первая удаленная пресс-конференция правительства, на которой министры рассказали о новых мерах в связи с распространением Covid-19. Приводим самые важные подробности:

  • В Латвии будут закрыты спортивные залы, а по выходным - и торговые центры. Это требование не относится к аптекам и продовольственным магазинам, ветеринарным магазинам, магазинам товаров для строительства и сада, оптик.
  • Для борьбы с распространением Covid-19 решено выделить еще 300 миллионов евро.
  • Принято решение о временной выплате доплат медикам.
  • Доплаты планируется выплачивать медикам три месяца, включая март. Возможно, и дольше.
  • Доплата за март вовлеченным в режим чрезвычайной ситуации медикам может составить 50% в зависимости от нагрузки.
  • Часть средств будет направлена и аптекам, чтобы они смогли выплатить доплаты фармацевтам.
  • Пособия по простою будут выделены работникам тех предприятий, которые включены в список сфер, пострадавших от Covid-19.
  • Утверждена обширная программа для ВСЕХ предприятий - это будут кредитные гарантии. 
  • Запланированы и налоговые каникулы - до трех лет в сотрудничестве с СГД.
  • Предприятия, которые арендуют помещения у государственных или муниципальных предприятий, будут освобождены от уплаты аренды, или же она будет снижена. Министр призвал и остальных арендодателей действовать соответственно.
  • Замозанятые освобождены от уплаты аванса подоходного налога.
  • Средства, запланированные на внеочередные выборы Рижской думы, не будут возвращены в госбюджет, деньги уйдут NEPLP. Они пойдут как общественным СМИ, так и коммерческим.
  • Карантин нужно будет соблюдать так долго, пока не схлынет волна репатриантов в Латвии.
  • Пока что запланированный срок кризиса - 1-3 месяца, поэтому вопрос продления выплат пособий по безработице сейчас не рассматривается.
  • Пособия за простой первоначально получат около 73 000 работников таких отраслей, как транспорт и перевозки, гостиницы, туризм и культура.

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