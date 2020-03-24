Пособия за простой первоначально получат около 73 000 работников

Пособия будут выплачиваться в размере 75% от прежней зарплаты, но не более 700 евро за календарный месяц. Ранее политики допускали, что в случае необходимости этот список отраслей может быть дополнен.

В соответствии с данными Центрального статистического управления в связи с распространением Covid-19 меры государственной поддержки будут распространяться на 17 500 предприятий, на которых занято примерно 73 000 работников.

Список отраслей, претендующих на поддержку, согласно классификатору NACE определен более детально - пассажирские авиаперевозки, расселение в гостиницах и гостевых домах, рестораны и мобильные точки общепита, услуги общественного питания, бары, продюсирование, распространение и демонстрация кинофильмов, звукозаписей.

В список вошли и такие отрасли, как аренда и эксплуатационный лизинг автомобилей и других транспортных средств, услуги турбюро и туоператоров, услуги организаторов выставок и собраний, дошкольное, спортивное и культурное образование, дневные детские центры.

В список вошли также работа художников, художественное творчество, работа культурных учреждений и музеев, спортивных объектов, спортклубов, фитнесс-центров, парков отдыха и аттракционов.

Пока предусмотрено, что пособие за простой будет выплачиваться два месяца - с 14 марта по 14 мая.