Пособия за простой первоначально получат около 73 000 работников таких отраслей, как транспорт и перевозки, гостиницы, туризм и культура, предусматривают принятые во вторник правила правительства об отраслях, в которых в связи с эпидемией Covid-19 существенно ухудшилась финансовая ситуация.
Пособия будут выплачиваться в размере 75% от прежней зарплаты, но не более 700 евро за календарный месяц. Ранее политики допускали, что в случае необходимости этот список отраслей может быть дополнен.
В соответствии с данными Центрального статистического управления в связи с распространением Covid-19 меры государственной поддержки будут распространяться на 17 500 предприятий, на которых занято примерно 73 000 работников.
Список отраслей, претендующих на поддержку, согласно классификатору NACE определен более детально - пассажирские авиаперевозки, расселение в гостиницах и гостевых домах, рестораны и мобильные точки общепита, услуги общественного питания, бары, продюсирование, распространение и демонстрация кинофильмов, звукозаписей.
В список вошли и такие отрасли, как аренда и эксплуатационный лизинг автомобилей и других транспортных средств, услуги турбюро и туоператоров, услуги организаторов выставок и собраний, дошкольное, спортивное и культурное образование, дневные детские центры.
В список вошли также работа художников, художественное творчество, работа культурных учреждений и музеев, спортивных объектов, спортклубов, фитнесс-центров, парков отдыха и аттракционов.
Пока предусмотрено, что пособие за простой будет выплачиваться два месяца - с 14 марта по 14 мая.
Чтобы получить пособие, работники должны до 25 апреля этого года подать заявление в Службу государственных доходов. Заявление подается через систему электронного декларирования (EDS) с указанием названия работодателя, регистрационного номера налогоплательщика, периода простоя, вида основной деятельности работодателя. Информацию о работниках в EDS должны предоставить и работодатели.