Вероятнее всего, режим чрезвычайной ситуации в Латвии будет продлен

Она пояснила, что в Латвию репатриационными рейсами возвращается большое количество людей. Изоляцию и карантин нужно поддерживать до тех пор, пока не вернется последняя волна репатриантов.

"Достаточно ясно, что это будет не 14 апреля, а дольше", - заявила министр, не прогнозируя при этом, на какое время будет продлена чрезвычайная ситуация.

Она сказала, что даже Китаю, у которого значительно больше средств и ресурсов, потребовалось более двух месяцев. "Сомневаюсь, что мы опередим Китай", - добавила Винькеле.

Премьер-министр Кришьянис Кариньш заявил, что решение о продлении режима чрезвычайной ситуации будет принято по рекомендациям эпидемиологов и в зависимости от развития ситуации, но нужно внутренне подготовиться к тому, что оно будет продлено.