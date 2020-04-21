Этот день вы никогда не забудете, или Как отметить день рождения в самоизоляции

День под одеялом без угрызений совести

День рождения - именно тот день, который вы можете посвятить себе полностью. Один из плюсов праздника в самоизоляции - не нужно волноваться об организации торжества. В этот день мы можем сделать то, что давно хотели: завтрак, обед и даже ужин в постель, домашние спа-процедуры.

Домашняя фотосессия

Не забудьте и о своём наряде и внешности: даже если, ваш вид никто не оценит в живую, всё ещё существуют селфи и соцсети!

Хороший фотоаппарат не нужен - достаточно камеры смартфона: представьте, как спустя много лет вы будете вспоминать, что этот день вы праздновали в самый разгар коронавируса!

Домашняя вечеринка

Ну, все уже слышали о Zoom? Только давайте проведём не обычную видеоконференцию, а праздничную: придумайте дресс-код, создайте онлайн-вечеринку с поздравлениями.

К тому же никто не отменял онлайн-концерты диджеев и музыкантов. Есть даже те артисты, что проводят концерты по рабочим дням.

Посвятите день своим увлечениям, хобби и вообще всему, что любите

Любите фильмы с Натали Портман? Устройте киномарафон её лучших работ! Также составьте плейлист с любимой музыкой, наслаждайтесь ей в течение дня.

Кроме того - это время, чтобы приготовить что-нибудь из рецептов, которые были запрятаны в закладках! Не хотите готовить? Закажите еду в любимом ресторане или кафе! Накройте праздничный стол, украсьте дом, налейте вина и пообщайтесь с друзьями в Zoom.

Доброе дело

Хотите, чтобы этот день по-настоящему вам запомнился? Добрый поступок точно сделает этот день особенным: например, помогите пожилым соседям или знакомым, сходите в магазин и приобретите для них всё необходимое.

Праздничный торт

Это же главный атрибут праздника! Не забудьте о любимом десерте и свечах, а также помните о том, что нужно и загадать желание.