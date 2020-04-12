"Новая искренность". Как социальная культура меняется в условиях карантина

Лина рассказывает, что несмотря на тяжелую обстановку в Испании, онлайн-трансляции помогают выстроить уникальный формат общения со студентами: "Мы все оказались в одной и той же ситуации, мы все закрыты дома, и это нас сближает."

Она отмечает, что у такого формата занятий есть слабые стороны. "Самая большая сложность - это то, что я физически не могу видеть своих студентов и быть уверенной, что они выполняют упражнения безопасно. Поэтому, я постоянно напоминаю им об этом и прошу не переусердствовать", - объясняет Лина.

Что дальше? Мнения экспертов

Представители различных сфер сходятся в том, что временные изменения, вызванные эпидемией коронавируса и карантином, могут повлиять на то, как мы будем общаться друг с другом в дальнейшем.

Михаил Шишкин считает, что новая культура онлайн-баров может продолжиться и после карантина.

"Мы бы очень хотели, чтобы это побыстрее закончилось, но сейчас кажется, что появляются новые паттерны поведения, и оно может остаться. Например, можно сходить в кино, а можно посмотреть кино дома. То же самое может быть и с баром: можно сходить в бар, а можно сходить в бар будучи дома," предполагает он.

Лина Юревичуте тоже верит, что набирающие популярность форматы онлайн-трансляций повлияют на то, как люди занимаются спортом. "Онлайн-платформы соединяют самые отдаленные группы людей. С их помощью можно научиться тем же самым вещам, которым ты учишься на занятии, где физически присутствуешь."

По мнению коуча и специалиста по коммуникации Оли Полищук, долгий период самоизоляции постепенно меняет наше представление об общении. Она говорит, что, как ни парадоксально, но многие начали замечать, что общения в их жизни стало больше. Оля объясняет это тем, что у людей просто появилось больше времени на то, чтобы поговорить с друзьями. Она считает, что в период самоизоляции формируются более прочные социальные связи - и в этом есть свои плюсы и минусы.

"Мы начинаем впускать людей туда, куда мы никогда не собирались их впускать - в свой дом. С одной стороны, это добавляет некоторой человечности к нашему общению. Но с другой стороны, для кого-то это, наоборот, может стать поводом для тревоги, поскольку это очень интимное пространство," - рассуждает она.

Оля предполагает, что новые форматы общения помогают нам развивать социальные навыки: мы учимся не только говорить, но и слушать. Платформы для видеосвязи требуют высокой концентрации нашего внимания, поэтому мы устаем от них еще больше, чем от разговоров в обычной жизни. Замечая, как много времени и сил уходит на созвоны и видеоконференции, мы также учимся экономить свое внимание - например, решать рабочие вопросы в письменной форме или тщательнее планировать устные разговоры.