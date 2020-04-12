"Новая искренность". Как социальная культура меняется в условиях карантина

В городах по всему миру вводятся все более строгие меры по борьбе с пандемией коронавируса. Правительства разных стран вводят обязательный режим самоизоляции, и всевозможные заведения - бары, рестораны, спортзалы и кинотеатры - закрываются на карантин. В попытках справиться с одиночеством и скукой в изоляции, люди придумывают новые формы совместного досуга - открывают онлайн-бары, устраивают вечеринки в Zoom и занимаются спортом при помощи прямых трансляций от инструкторов. Социальная жизнь не утихает, просто принимает новые формы.
Новая норма
Указом Сергея Собянина 28 марта в Москве и Подмосковье закрылись рестораны, бары и магазины. Несколькими днями позже власти Москвы ввели режим обязательной самоизоляции для всех жителей столицы.
Но некоторые начали готовиться к строгим мерам заранее. Так, в середине марта появился онлайн-бар под названием "Stay the fuck home". Один из его основателей, Михаил Шишкин, рассказал Би-би-си, что идея бара родилась в тот момент, когда жесткий карантин вводился в некоторый странах Европы.
Спустя две недели с момента запуска первого онлайн-бара, проект превратился в целую "барную улицу" из 14 виртуальных заведений. По словам Шишкина, среди них есть и независимые платформы, и онлайн-филиалы реальных баров из разных точек мира. За все время на "улицу" пришло около 280,000 посетителей.
Шишкин рассказывает, что проект быстро нашел свою аудиторию: открытие онлайн-бара совпало с моментом, когда людей начали массово переводить на удаленную работу. "Это очень хорошо легло на контекст и отразило некий запрос на позитивную повестку относительно всей проблемы коронавируса," - считает Шишкин.
Но формат онлайн-бара все же заметно отличается от привычной атмосферы в настоящем заведении - хотя бы потому, что все посетители, как правило, друг с другом заранее не знакомы. Таким образом, "Stay the fuck home" стал не просто онлайн-аналогом обычного бара, а превратился в новую социальная платформу, объединяющую людей по всему миру, когда все они неожиданно оказались в похожих условиях - в изоляции.
"У людей как будто бы появилось некое представление о новой искренности, потому что вдруг стало абсолютно возможно попасть домой ко всем людям. Кажется, что вся эта глянцевость наших виртуальных аватаров в соцсетях улетучилась, растворилась в воздухе. Мы долго создавали идеальные образы себя, а тут мы каждый день общаемся без макияжа, без идеального интерьера квартир, и для всех это стало новой нормой,"- комментирует Шишкин.
Вечеринки, свадьбы, дни рождения
Вместе с закрытием баров и клубов стали появляться и новые формы вечеринок в виртуальном пространстве. Например, некоторые московские клубы начали публиковать онлайн-трансляции диджей-сетов и концертов.
Многие также устраивают вечеринки самостоятельно при помощи приложений для видеоконференций. Программу Zoom стали использовать все чаще, чтобы провести время с друзьями, не нарушая карантин.
На такой вечеринке побывала и журналистка Би-би-си Злата Онуфриева. Злата живет в Лондоне, а устроить онлайн-дискотеку договорилась с группой друзей в Москве. Она рассказывает, что в компании заранее договорились нарядиться, чтобы поднять себе настроение - кто-то надел смешные шляпы, а один из участников появился в высоком напудренном парике в стиле 18-го века.
"Мы созвонились в Zoom и долго разбирались, как ставить музыку, чтобы потанцевать. В итоге, каждый по очереди включал музыку на телефоне и подвигал его близко к динамику, чтобы все слышали. Так мы послушали песни Pussycat Dolls, потом Лещенко, потом еще много другого. Было весело!" - рассказывает Злата.
Она объясняет, что живет одна и находится в самоизоляции с 17 марта. "Это очень давно. Я вообще не вижу людей, и это тяжело. А такое общение помогает хоть как-то оставаться на плаву," - говорит она.
Пользователи по всему миру начали отмечать различные праздники по видеосвязи. Например, 30 апреля таким образом отметила свой день рождения актриса Марина Сиртис, известная своей ролью в сериале "Звездный путь: Следующее поколение". К виртуальному празднику присоединились коллеги Сиртис по сериалу.
I have the best friends in the world. Considering everything, this was the best birthday present. #TNGRules. pic.twitter.com/p669BFyfkK— Marina Sirtis (@Marina_Sirtis) March 30, 2020
В режиме онлайн отмечают даже свадьбы: например, пара из Эдинбурга организовала церемонию в своей гостиной. Остальные присутствовали на свадьбе в Zoom, наблюдая, как молодожены произносили свои свадебные клятвы под звуки шотландской волынки.
Real Love and Virtual Wedding in the time of... With our wedding plans for 28 March unable to go ahead, we made it (mostly) happen anyway! So very special with friends and family from across the world. Big thanks to @Fergoodness for awesome piping! And @zoom_us #virtualwedding pic.twitter.com/pOt1d0R9q7— Lisa (Kabouridis) Blackett (@PuzzleFit) March 29, 2020
Спорт в сети
С введением строгих мер по борьбе с коронавирусом многие лишились не только развлечений, но и возможности заниматься спортом. Но и фитнес-тренеры не растерялись и стали вести онлайн-трансляции занятий из дома.
Инструктор по йоге и организатор йога-ретритов Лина Юревичуте (Yoga by Lina) живет и работает в Барселоне. В Испании c 15 марта действует жесткий карантин, а число заболевших растет с каждым днем.
Лина рассказывает, что свой последний урок в студии она смогла провести 14 марта, а уже на следующий день всю деятельность пришлось перевести в режим онлайн. До карантина она проводила по 2-3 занятия в день в разных студиях в городе и давала частные уроки. Из-за новых мер ей пришлось отменить все занятия, включая уроки медитации и воркшопы.
Но Лина сразу решила, что будет каждый день проводить уроки в формате онлайн-трансляций.
"Я написала себе короткий план и провела опрос среди своих подписчиков в соцсетях. В тот же день, когда начался карантин, в воскресенье вечером, я передвинула мебель у себя дома, организовала небольшое пространство для йоги и провела свое первое лайв-занятие," - говорит она.
Лина рассказывает, что несмотря на тяжелую обстановку в Испании, онлайн-трансляции помогают выстроить уникальный формат общения со студентами: "Мы все оказались в одной и той же ситуации, мы все закрыты дома, и это нас сближает."
Она отмечает, что у такого формата занятий есть слабые стороны. "Самая большая сложность - это то, что я физически не могу видеть своих студентов и быть уверенной, что они выполняют упражнения безопасно. Поэтому, я постоянно напоминаю им об этом и прошу не переусердствовать", - объясняет Лина.
Что дальше? Мнения экспертов
Представители различных сфер сходятся в том, что временные изменения, вызванные эпидемией коронавируса и карантином, могут повлиять на то, как мы будем общаться друг с другом в дальнейшем.
Михаил Шишкин считает, что новая культура онлайн-баров может продолжиться и после карантина.
"Мы бы очень хотели, чтобы это побыстрее закончилось, но сейчас кажется, что появляются новые паттерны поведения, и оно может остаться. Например, можно сходить в кино, а можно посмотреть кино дома. То же самое может быть и с баром: можно сходить в бар, а можно сходить в бар будучи дома," предполагает он.
Лина Юревичуте тоже верит, что набирающие популярность форматы онлайн-трансляций повлияют на то, как люди занимаются спортом. "Онлайн-платформы соединяют самые отдаленные группы людей. С их помощью можно научиться тем же самым вещам, которым ты учишься на занятии, где физически присутствуешь."
По мнению коуча и специалиста по коммуникации Оли Полищук, долгий период самоизоляции постепенно меняет наше представление об общении. Она говорит, что, как ни парадоксально, но многие начали замечать, что общения в их жизни стало больше. Оля объясняет это тем, что у людей просто появилось больше времени на то, чтобы поговорить с друзьями. Она считает, что в период самоизоляции формируются более прочные социальные связи - и в этом есть свои плюсы и минусы.
"Мы начинаем впускать людей туда, куда мы никогда не собирались их впускать - в свой дом. С одной стороны, это добавляет некоторой человечности к нашему общению. Но с другой стороны, для кого-то это, наоборот, может стать поводом для тревоги, поскольку это очень интимное пространство," - рассуждает она.
Оля предполагает, что новые форматы общения помогают нам развивать социальные навыки: мы учимся не только говорить, но и слушать. Платформы для видеосвязи требуют высокой концентрации нашего внимания, поэтому мы устаем от них еще больше, чем от разговоров в обычной жизни. Замечая, как много времени и сил уходит на созвоны и видеоконференции, мы также учимся экономить свое внимание - например, решать рабочие вопросы в письменной форме или тщательнее планировать устные разговоры.
"Карантин не поставил общение на паузу, и даже показал многим, что на самом деле важно. Поэтому, через какое-то время люди начинают выбирать, с кем они хотят общаться, в каких чатах состоять, на какие вечеринки в Zoom ходить. Это изменит наше понимание об общении, сформирует новую систему координат - что важно, а что второстепенно," - говорит она.
Чтобы облегчить свое существование в самоизоляции, Оля предлагает сосредоточиться на настоящем моменте и перестать ждать, когда эпидемия закончится. "Выжидательная позиция - это большое напряжение. Пока ты ждешь, ты не живешь", - поясняет она.
Психотерапевт Алена Филиппова, в свою очередь, считает, что в условиях самоизоляции у многих повышается уровень тревоги и обостряется тяга к человеческому общению. Она говорит, что тем, кто испытывает дискомфорт от одиночества, стоит попробовать найти безопасное социальное пространство онлайн. "Сейчас существует много вебинаров и онлайн-тренингов, поэтому можно найти что-то групповое. Интернет-коммуникация хороша тем, что дает возможность заявить о себе не полностью, а в том виде, в котором вы пожелаете," - рассуждает она.
Алена признает, что интернет-общение это "упрощенный вариант коммуникации, но это лучше, чем ничего".
Она отмечает, что в феномене самоизоляции не так уж много нового, особенно, если смотреть на нее с точки зрения истории: например, во время войны люди были вынуждены находиться в изоляции, чтобы избежать опасности извне. Плюс - примеры одиночного заключения и жизни вдали от общества и цивилизации.
"Главная особенность сегодняшней ситуации в том, что главную опасность для человека представляет человек. Во время оккупации, войны - это внешняя угроза, враги, а во время эпидемии - кто угодно, даже близкие люди и соседи," - говорит Алена. "С одной стороны, это может быть поводом для паранойи, а с другой - может помочь людям относиться к своим близким более уважительно," - заключает она.