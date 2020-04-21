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Есть как минимум два способа того, как делать селфи. Спорим, что вы всё время делали неверно?

ФОТО: unsplash.com/Jernej Graj

Визажист Элеонора Барнс показала, как правильно делать селфи. Многие подносят камеру телефона близко к лицу — но, по мнению Барнс, делать так не стоит. Почему? Рассказал портал "Медуза".

Всё из-за того, что фронтальная камера сильно искажает черты лица.

Лучше всего делать селфи на расстоянии вытянутой руки: чем дальше будет устройство от вашего лица, тем лучше.

Если попало что-то лишнее в кадр, например рука, то её можно обрезать с помощью зума. 

Вот, как это делает Элеонора :

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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В стандартном приложении камеры на Iphone зум для селфи-камеры не работает, однако данная функция работает при съёмке сторис в Instagram и в прочих приложениях. Девушка отшутилась, что данный лайфхак спас её от операции по пластике носа.

Пример селфи, снятого по примеру Барнс.

Перевод: "Вы знали, что фронтальная камера искажает ваши черты?! Первый снимок я сделала на удалении от лица, используя приближение, а второй — вблизи к моему лицу. И честно говоря, я потрясена (спасибо, Элеонора Барнс за то, что подсказала это)"

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