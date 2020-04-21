Есть как минимум два способа того, как делать селфи. Спорим, что вы всё время делали неверно?

Визажист Элеонора Барнс показала, как правильно делать селфи. Многие подносят камеру телефона близко к лицу — но, по мнению Барнс, делать так не стоит. Почему? Рассказал портал "Медуза".
Всё из-за того, что фронтальная камера сильно искажает черты лица.
Лучше всего делать селфи на расстоянии вытянутой руки: чем дальше будет устройство от вашего лица, тем лучше.
Если попало что-то лишнее в кадр, например рука, то её можно обрезать с помощью зума.
Вот, как это делает Элеонора :
В стандартном приложении камеры на Iphone зум для селфи-камеры не работает, однако данная функция работает при съёмке сторис в Instagram и в прочих приложениях. Девушка отшутилась, что данный лайфхак спас её от операции по пластике носа.
Пример селфи, снятого по примеру Барнс.
DID Y’ALL KNOW THE FRONT CAMERA DISTORTS YOUR FEATURES?!— erin (@thepeachy_pixie) April 10, 2020
The first photo I took from further away and zoomed in and the second is close to my face and honestly I’m shook (thank you @snitchery for pointing this out) pic.twitter.com/epDyg1FRV8
Перевод: "Вы знали, что фронтальная камера искажает ваши черты?! Первый снимок я сделала на удалении от лица, используя приближение, а второй — вблизи к моему лицу. И честно говоря, я потрясена (спасибо, Элеонора Барнс за то, что подсказала это)"