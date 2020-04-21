Есть как минимум два способа того, как делать селфи. Спорим, что вы всё время делали неверно?

Всё из-за того, что фронтальная камера сильно искажает черты лица.

Лучше всего делать селфи на расстоянии вытянутой руки: чем дальше будет устройство от вашего лица, тем лучше.

Если попало что-то лишнее в кадр, например рука, то её можно обрезать с помощью зума.

Вот, как это делает Элеонора :

В стандартном приложении камеры на Iphone зум для селфи-камеры не работает, однако данная функция работает при съёмке сторис в Instagram и в прочих приложениях. Девушка отшутилась, что данный лайфхак спас её от операции по пластике носа.

Пример селфи, снятого по примеру Барнс.

DID Y’ALL KNOW THE FRONT CAMERA DISTORTS YOUR FEATURES?!



The first photo I took from further away and zoomed in and the second is close to my face and honestly I’m shook (thank you @snitchery for pointing this out) pic.twitter.com/epDyg1FRV8 — erin (@thepeachy_pixie) April 10, 2020