Светлана Сурганова, Uma2rman, Линда и многие другие артисты проведут онлайн-марафон

Трансляция начнется в 9:00.

"В условиях неопределённости, массового срыва туров, невозможности проведения выступлений, отсутствия живого общения с поклонниками, переноса сотен, тысяч мероприятий музыканты и организаторы концертов объединяют усилия, чтобы спасти то, что им дороже всего", - указано в описании трансляции.

В акции "Я буду ждать свою музыку" примут участие совершенно различные исполнители. Здесь будут популярные рок звезды и молодые артисты, а также стилей инди, рэп и других жанров.

Ситуация в концертной индустрии стала критической. Почти все концерты и туры перенесены на неопределенное время.

Уже известно, что свое участие в акции подтвердили Ногу Свело!, Нервы, Нейромонах Феофан, Uma2rman, Аффинаж, Светлана Сурганова, Ундервуд, Jane Air, Курара, Пневмослон, Линда, Lascala, Дана Соколова, Ольга Кормухина и Алексей Белов, Андрей Орловский и проект "Живые поэты", Илья Черт (группа "Пилот"), Алексей Кортнев, Нигатив, Папин Олимпос, Оля Ч., Заточка, Игорь Растеряев, Pompeya, Dvanov и другие.