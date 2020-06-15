Покупатель не может вернуть деньги за "втюханный" на Румбуле автомобиль

Житель Калнциемса больше чем год назад за более чем 2 000 евро приобрел Volkswagen Golf IV 2000 года производства. Визуально автомобиль выглядел и все еще выглядит хорошо, однако очень скоро после совершения сделки выяснилось, что продавец машину "втюхал". Кроме того, у машины скотчем была заклеена лампочка-индикатор Check engine, которая свидетельствует о проблемах в моторном отсеке. Об этом рассказывает программа Bez Tabu.
Согласно словам покупателя Юриса, на первый взгляд автомобиль выглядел хорошо, также была проведена контрольная поездка, во время которой мужчина тоже ничего не заметил.
"До этого (покупки - Прим.ред.) был небольшой тест-драйв. Погода была плохая, мокрый снег, моросило", - рассказывает Юрис, который заплатил за непригодный авто.
Кроме того, подаренные продавцом в качестве бонуса зимние шины тоже никуда непригодны. Показания одометра - 150 000 километров - также сыграли свою роль в покупке, но Юрис допускает, что и тут все не так как кажется: возможно, 20-летний автомобиль на самом деле преодолел гораздо большее расстояние.
После покупки - по пути домой, - когда Юрис остановился на заправке, он заметил нечто странное, что ранее не увидел: на панели авто был наклеен маленький кусочек черной изоленты. Оказалось, что было заклеено мигающее предупреждение о проблемах с двигателем.
"Звонил коммерсанту этой фирмы, спрашивал почему наклеена изолента. Он сказал, что лента наклеена, чтобы этот огонек не светил в глаза. Просто облапошили меня", - сказал Юрис.
Мужчина рассказывает, что торговец ранее предлагал поменять машину на другую, но время шло и оказалось, что это были пустые разговоры. Юрис возил машину по нескольким сервисам, в том числе - на техосмотр в CSDD, где помимо проблем с двигателем были констатированы еще несколько неисправностей. Вердикт: автомобиль непригоден для движения.
Юрис обращался в Центр защиты прав потребителей (PTAC), была созвана Комиссия по разрешению потребительских споров.
Юрис рассказывает, что согласно решению комиссии фирме нужно вернуть деньги за машину. Тем не менее, продавец авто после того, как с ним связались сказал, что у него больше нет никаких связей с фирмой. Раньше - да, но теперь - нет.
"Он выдал документ, удостоверяющий право собственности с печатью, с его подписью, я подписал этот документ здесь, поскольку иначе я не смог бы зарегистрировать на свое имя", - пояснил Юрис.
Представитель фирмы Stabiņš un Ko Айвар Покуланс проигнорировал усилия защитников прав потребителей, и деньги он не вернул. Журналисты программы Bez Tabu выяснили, что он проинформирован о сделке, но дальнейшие разговоры вести не желает.
"Мне от этого решения ни горячо, ни холодно. Я спросил - что в таком случае делать? Мне ответили, что нужно обращаться в суд. Это большие расходы и еще неизвестно, когда этот суд состоится. Зачем нужна эта комиссия, если решение можно просто не исполнять?" - спрашивает Юрис.
В свою очередь, представитель PTAC Санта Заране сообщает, что у решения комиссии по разрешению потребительских споров нет силы судебного решения. Решение комиссии по разрешению потребительских споров не накладывают юридического обязательства на их выполнение. Если решение не выполняется в течение месяца, то предприятие попадает в черный список.
Stabiņš un Ko тоже попала в черный список, который информирует о бесчестных предприятиях. Этот список можно найти на домашней странице PTAC. Поскольку решения должны выполняться добровольно и если они не исполняются, потребителям нужно подавать в суд на компанию. Если собралось много жалоб на одну компанию, то в PTAC возбуждается дело. Затем PTAC может принять решение о прекращении коммерческой практики продавца, которая была бесчестной или вводящей в заблуждение, но в отношении одного продавца должно быть несколько жалоб.
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