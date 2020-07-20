Вреден ли арбуз? Все, что вы не знали о самой летней ягоде!

Если мы можем принимать большую часть ежедневно необходимой жидкости с едой, то почему бы не использовать дары лета, чтобы бороться с летней жарой?

Что у арбуза внутри?

Арбуз состоит примерно из 92 % воды, но это не значит, что в нем нет ценных питательных веществ. Витамины А, В6 и С, ликопен и другие антиоксиданты, различные аминокислоты, а также огромное количество калия, немного кальция и железа.

Наконец, арбуз содержит мало соли и калорий, что делает его здоровым и освежающим лакомством.

Красный! Очень красный!

Уже упомянутый ликопен - это антиоксидант, обилие которого в арбузах очень заинтересовало ученых. Его роль в организме человека рассмотрена в исследованиях в связи со здоровьем сердца и костей, а также способностью уменьшать риск рака. Ликопен находится в красных фруктах и овощах (например, помидорах и арбузах), придавая им этот цвет. По этой причине самый полезный для здоровья арбуз - хорошо созревший, темно-красный. Похожим образом во время созревания растет также количество бета-каротина и фенолических антиоксидантов.

Еще корка и семечки

Это не значит, что только красная часть арбуза съедобна и полезна. Например, в белой мякоти ближе к корке много цитруллина - аминокислоты, которая участвует в обмене веществ и превращается в агринин. Он, в свою очередь, улучшает кровообращение, что означает хорошее здоровье сердца и сосудов, а также, по исследованиям техасского университета A&M, может дать минимальный эффект, подобный виагре.

И, наконец, об арбузных семечках, которые проросли и сбросили свой верхний слой - они съедобны. В них содержится много белка, магния, витамина В и ненасыщенных жирных кислот.

Действительно регулирует давление?

Некоторые исследования заставляют думать, что какое-то содержащееся в арбузах вещество особенно полезно для пожилых женщин в постменопаузный период. В одном исследовании женщины употребляли экстракт арбуза шесть недель, и после этого у них наблюдалось немного более низкое давление и уменьшенный недостаток эластичности стенок артерий. Исследователи считают, что именно цитруллин/аргинин дают этот эффект.

Надо знать меру!

Как бы заманчиво все это ни звучало, менять свою диету и питаться только арбузами не лучшая идея, напоминает фармацевт Эрика Петерсоне. Надо знать меру, поэтому самым хорошим будет сбалансированный рацион. Слишком много ликопена (более 30 мг в день, столько содержится примерно в 700 г арбуза) на протяжении долгого времени может вызвать легкие проблемы пищеварительного тракта - тошноту, диарею и вздутие живота.

Людям с гиперкалиемией (слишком большим количеством калия в крови) не стоит увлекаться арбузами. Наконец, хотя содержащийся во фруктах сахар обычно сравнительно полезнее сахара, который добавляют в продукты в процессе производства, это все равно сахар, и в арбузах его много.