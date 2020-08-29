Москва: женщина должна выплатить экс-супругу компенсацию за то, что рассказала в Сети о насилии

Суд обязал женщину выплатить экс-супругу 10 тысяч рублей (около 113 евро). Об этом рассказала сама Живова в сториз в Facebook.

"По решению судьи "честь и достоинство" Жени были мной ущемлены и стоят 10300₽", - написала женщина.

Как сообщила адвокат Виктория Дергунова, Живову обязали выплатить деньги из-за фразы "нанес побои", которая была использована в публикации на Facebook, где женщина рассказала о домашнем насилии.

"Суд вынес прецедентное для России решение, для всех жертв домашнего насилия в России, сказав, что вы не имеете права говорить о том, что вас били, пока вы не получите об этом соответствующий судебный акт", - приводит слова адвоката "Медуза".

На сайте суда говорится, что иск Евгения Живова к экс-супруге удовлетворен частично, однако решение судьи пока не обнародовано.

История Ирины

Ирина Живова 20 октября 2019 года сделала публикацию в Facebook, где рассказала о том, что бывший муж "ворвался" в дом, где она была с двумя дочерьми, "напугал всех, отмутузил". Она прикрепила скриншот двух протоколов о побоях, составленных на мужчину. В документах говорится, что Живов "толкал, тряс, хватал за руки" бывшую жену и их общую дочь, из-за чего они получили травмы.

В свою очередь, сам Живов вину отрицает.

Через пять дней после заявления Ирины Евгению Живову пришлось уйти (по собственному желанию или уволили - не уточняется) из "Альфа-Капитала", где он работал с 2010 года.

"Альфа-Капитал" разделяет семейные ценности и считает насилие неприемлемым в любом его проявлении", - сказано в сообщении компании.

В прошлом сентябре суд определил, что две дочери пары должны жить с отцом. 26 августа, как утверждает Ирина Живова, решение было отменено.

В свою очередь, на сайте Мосгорсуда говорится, что судья постановил частично отменить решение и принять новое.

Публикация Ирины:

