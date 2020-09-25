Под самоизоляцию попала вся Европа, кроме Ватикана: вышел новый список SPKC

Раньше при возвращении в Латвию из наиболее сильно затронутых Covid-19 стран необходимо было соблюдать 14-дневную самоизоляцию, однако с 17 сентября продолжительность этой обязательной самоизоляции сокращена до десяти дней. В то же время требование 14-дневной самоизоляции по-прежнему распространяется на лиц, контактировавших с человеком, у которого подтвержден Covid-19.

Требование 14-дневной самоизоляции также будет по-прежнему распространяться на лиц, работающих в медицинских учреждениях, образовательных учреждениях и учреждениях социального ухода и находящихся в непосредственном контакте с другими людьми, например, на врачей и учителей.

В то же время предусмотрено, что человек, принадлежащий к одной из вышеперечисленных групп, на восьмой день после отъезда из государства с высоким уровнем заболеваемости может сдать тест на Covid-19 и, если он будет негативным, на 11-й день может выйти на работу.

С завтрашнего дня в Латвии самоизоляцию необходимо соблюдать лицам, возвращающимся или пересекшим транзитом 31 страну Европейской экономической зоны (ЕЭЗ) и Европейского союза (ЕС), а также Монако, Андорру и Сан-Марино.

Среди 31 упомянутой страны ЕС и ЕЭЗ: Эстония, Литва, Словения, Италия, Словакия, Люксембург, Германия, Румыния, Испания, Бельгия, Болгария, Мальта, Швеция, Швейцария, Чехия, Нидерланды, Португалия, Исландия, Франция, Польша, Хорватия, Австрия, Дания, Великобритания, Ирландия, Греция, Норвегия и Венгрия, а также Финляндия, Лихтенштейн и Кипр.

Ватикан в настоящее время является единственной европейской страной в списке SPKC, где не зарегистрированы пациенты с Covid-19.

Правительство Латвии постановило разрешить авиаперелеты в страны, где вдвое превышен средний 14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости в Европейском союзе (ЕС), при этом установив, что по возвращении из этих стран нужно обязательно соблюдать самоизоляцию. Согласно данным, опубликованным Европейским центром профилактики и контроля заболеваний, средний 14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости в ЕС в настоящее время составляет 94 случая на 100 тыс. жителей, таким образом, с понедельника критерий для запрета перевозок составит 188 случаев на 100 тыс. человек.

По информации SPKC, с понедельника не будет никаких изменений в списке стран, пассажирское авиасообщение с которыми запрещено. Сохранится запрет на пассажирские перевозки в Чехию, Испанию, Францию и Андорру и из этих стран в Латвию.

В Латвии на данный момент самая низкая заболеваемость Covid-19 среди стран Европы, в которых зарегистрированы случаи заболевания. В Латвии кумулятивная заболеваемость Covid-19 составляет 7,6 случая на 100 тыс. жителей. В Литве она составляет 31,2 случая, а в Эстонии - 35,9.

Самая высокая заболеваемость Covid-19 в Европе на данный момент в Испании, Андорре и Чехии. В этих странах, как и во Франции, Люксембурге и Бельгии, показатель заболеваемости Covid-19 превысил 100 случаев на 100 тыс. человек.

Самоизоляцию впредь необходимо соблюдать также, въезжая в Латвию из Туниса, Канады и Грузии. Между тем требование о самоизоляции больше не распространяется на Австралию, Японию, Новую Зеландию, Руанду, Южную Корею, Таиланд и Уругвай.

Как сообщалось, ранее правительство решило, что люди, которые живут на границе с Латвией (за исключением Валки) и ежедневно ходят на работу или в учебные заведения в Литве или Эстонии, могут продолжать это делать. В то же время, когда эти люди находятся в Латвии, например, возвращаясь с работы, необходимо соблюдать принципы самоизоляции.

Это означает, что каждый день эти люди могут свободно выезжать в Эстонию и Литву, а также возвращаться обратно в Латвию в случаях, когда необходимо выполнять рабочие обязанности в Литве или Эстонии. В таких ситуациях человек должен иметь возможность предъявить документ, подтверждающий факт трудоустройства.

Исключение также распространяется на случаи, когда необходимо получить услуги по уходу за ребенком или посещать дошкольное образовательное учреждение или образовательные учреждения, а также группы обучения по интересам, если лицо может предъявить справку, выданную образовательным учреждением.

Исключение составляет также сопровождение лиц с особыми потребностями в образовательные учреждения, такие как школы и детские сады, а также обучение по интересам или получение назначенных врачом медицинских услуг, которые недоступны на территории Латвии.

Лица также смогут пересечь государственную границу, если это необходимо для организации или присутствия на похоронах.