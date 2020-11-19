Сейм подтвердил ужесточение ограничений торговли в выходные дни

Следовательно, были подтверждены изменения, внесенные правительством в решение о режиме чрезвычайной ситуации.

Решение правительства по этому поводу уже вступило в силу с субботы, 14 ноября.

На заседании Сейма политик Вячеслав Домбровскис выразил сомнение в качественности предложения, которое министерство разработало в течение трех дней. Он также подчеркнул, что то, что сейчас предлагает правительство во время второй волны Covid-19, совпадает с тем, что предлагала оппозиция еще весной. Он призвал правительство более серьезно отнестись к подготовке, уделяя особое внимание сфере общественного питания и красоты.

Депутат Иван Клементьев (S) считает, что сегодня Сейм рассматривает вопрос, связанный с "незавершенным домашним заданием летом", потому что уже тогда было ясно, что осенью может произойти вторая волна Covid-19. Политик подчеркнул, что в приказе и аннотации к нему должны быть четко указаны сроки выплат компаниям, пострадавшим от кризиса. "Согласие" не поддержит постановление, сказал Клементьев.

В постановлении Кабинета министров о введении режима чрезвычайной ситуации под торговыми центрами понимаются здания, предназначенные для постоянной и систематической торговли, с общей торговой площадью не менее 10 000 квадратных метров или в которых действуют не менее десяти торговцев или поставщиков услуг в отдельных торговых точках.

Такие магазины, как Depo, K-Senukai, Kurši, Ikea и другие с общей торговой площадью более 10 000 квадратных метров также не допускаются к работе в выходные и праздничные дни. 20

С другой стороны, если площадь магазинов менее 10 000 квадратных метров, их работа разрешена.

Министерство экономики (Минэкономики) ранее заявляло, что деятельность магазинов площадью менее 10 000 квадратных метров не ограничена и такие магазины могут продавать самый широкий и самый разнообразный ассортимент товаров.

Минэкономики поясняет, что стремительный рост числа инфицированных людей заставляет задуматься о дополнительных мерах по обеспечению безопасности человека. Учитывая широкий ассортимент товаров, которые охватывают продажу товаров для дома, таких как мебель, кухонная утварь, освещение, эпидемиологи рекомендовали исключить магазины товаров для дома из списка магазинов первой необходимости, чья работа в торговых центрах в выходные и праздничные дни до 13 ноября еще была разрешена.

Минэкономики отмечает, что поправки, одобренные правительством, означают, что такие магазины, как Jysk, Cenu klubs и другие, расположенные в торговых центрах, не смогут работать по выходным. В свою очередь, магазины товаров для гигиены, такие как Drogas, могут работать как внутри, так и за пределами торговых центров.

По выходным и праздничным дням в супермаркетах могут работать продуктовые магазины, аптеки, оптики, магазины кормов для животных, книжные магазины, пункты печати, магазины гигиенических товаров, места телекоммуникационных товаров и услуг, а также пункты продажи товаров, приобретенных в интернет-магазинах.